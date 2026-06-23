Москва алармира: Украйна е използвала ракети AGM-188 при атаката срещу Воронеж

Руски канал в Telegram, свързан с военните, твърди, че Украйна е използвала крилати ракети AGM-188 Rusty Dagger, доставени от САЩ, за да нанесе удар по завода за полупроводници "Сборка" във Воронеж – твърдение, което, ако бъде потвърдено, би представлявало първото документирано бойно използване на оръжейна система, проектирана от САЩ изцяло от нулата специално с цел да предостави на Украйна способност за масова продукция на удари с голям обсег на част от цената на конвенционалните крилати ракети, пише Defence.

Твърдението идва от канала Voevoda Broadcasts, цитиран от Status-6, и към момента на публикуването не е било независимо проверено или потвърдено нито от украинското, нито от американското правителство.

Russian military-affiliated channel "Voevoda Broadcasts" claims that for the attack in Voronezh, the Ukrainians also employed an unspecified number of US-supplied AGM-188 Rusty Dagger (Extended Range Attack Munition program) air-launched, precision-guided stand-off weapons.… https://t.co/v6OsXYTIzn pic.twitter.com/CrcIBlrxdO — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 22, 2026

AGM-188A Rusty Dagger е прецизно насочвано оръжие за удари от разстояние, задвижвано от турбореактивен двигател и изстрелвано от въздуха, разработено от Zone 5 Technologies в рамките на програмата на ВВС на САЩ – инициатива за доставки, която ВВС стартираха в началото на 2024 г. с ясна основна цел: да предоставят на Украйна достъпни оръжия за удари на дълги разстояния, подходящи за масово производство, по-бързо, отколкото биха могли да ги доставят съществуващите програми. Ракетата представлява хибрид между конвенционална крилата ракета и управляема въздушна бомба, като се вписва в границите на размерите и теглото на стандартна неуправляема бомба Mk 82 с тегло 500 паунда (227 килограма), което означава, че всеки самолет, способен понастоящем да носи тази бомба, потенциално може да носи и „Rusty Dagger“ без значителни модификации на оръжейната станция.

Zone 5 Technologies спечели договора за ERAM през март 2025 г. До януари 2026 г. компанията проведе изпитание с бойна глава на базата на ВВС „Еглин“ във Флорида, като взриви напълно въоръжен „Rusty Dagger“ срещу цел и изпълни всички основни цели на изпитанието. До април 2026 г. самолет F-16D, принадлежащ към 40-та ескадрила за летателни изпитания в Еглин, беше преминал оценки на ракетата в режим на „каптив-кери“, проверки за съвместимост и функционалност, както и изпитание за изстрелване във въздуха над Мексиканския залив, по време на което оръжието демонстрира контролирано отделяне от самолета и изпълни програмирания си полет. Подполковник Брет Тилман, командир на 780-та ескадрила за изпитания, описа способността на екипа да „тества безопасно и да предостави критично важно способност с невероятна скорост".

Първата производствена партида от 840 ракети ERAM е планирана за доставка през октомври 2026 г.,

като на Украйна е разрешено да закупи до 3 350 ракети, включително резервни части и спомагателно оборудване, на обща приблизителна стойност от 825 милиона долара. Тази одобрена продажба, обявена от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността през август 2025 г., обхваща ракети, произведени както от Zone 5 Technologies, така и от CoAspire – двете компании, избрани да участват в програмата ERAM.

Дали ракети от по-ранна тестова или предпроизводствена партида са достигнали Украйна преди графика за доставка през октомври, не е потвърдено в отворени източници, въпреки че американският служител Кайл Бас написа в социалните медии през май 2026 г., че ERAM „вече е на път“ – изявление, което Defense Express и други медии отбелязаха като потенциално указание за доставки по-рано от планираното, без официално потвърждение.

AGM-188A Rusty Dagger има обсег от над 930 километра (578 мили) – повече от двойно над първоначалното изискване за ERAM от 460 километра (286 мили) – като според информацията тежи само около 200 килограма (441 паунда), включително 45-килограмова (99-паундова) бойна глава. Тази маса на бойна глава е скромна по стандартите за крилати ракети, приблизително сравнима с бойната глава, носена от руския камикадзе дрон „Шахед-136“, но прецизността и обхватът на ракетата компенсират това, което липсва на бойната ѝ глава като сурова взривна мощност. Цел, ударена от оръжие, пристигащо от разстояние 930 километра, изстреляно от F-16, летящ далеч зад фронтовата линия, няма практическа защита срещу тази комбинация от обсег, скорост и точност, използвайки системите за противовъздушна отбрана, които Русия понастоящем разполага в дълбочина.

Оперативното значение на Rusty Dagger за украинската флота от F-16 е съществено и това беше изричната концепция при проектирането още от самото начало на програмата. Украйна експлоатира многоцелеви изтребители F-16 Fighting Falcon – американският реактивен самолет от четвърто поколение, който от 70-те години насам служи като гръбнак на десетки въздушни сили по целия свят – откакто получи първите си екземпляри от европейските съюзници от НАТО през 2024 г. Самолетът предостави на Украйна способна платформа, но възможностите ѝ за удари от разстояние оставаха ограничени от обхвата на наличните оръжия. Крилатите ракети „Storm Shadow“, произведени съвместно от Великобритания и Франция и вече на въоръжение в Украйна, имат обхват от приблизително 560 километра (348 мили) и са били използвани за нанасяне на удари по цели в окупирания Крим и дълбоко в територията, контролирана от Русия. Rusty Dagger, с обявен обсег от над 930 километра (578 мили), би разширил този обсег значително, като същевременно би струвал значително по-малко на бройка, което би позволило на Украйна да разполага с тези оръжия в количества, които по-скъпите системи не могат да достигнат.

Тъй като според данните AGM-188A може да бъде изстрелвана от всеки самолет, способен да използва боеприпаси с JDAM-насочване, ескадрила от 12 изтребителя F-16 Fighting Falcon теоретично би могла да изстреля до 144 крилати ракети ERAM по време на един полет, създавайки способност за атака с пренасищане, която руската противовъздушна отбрана би имала затруднения да понесе. Програмата ERAM е създадена именно за да позволи използване в такъв мащаб и именно затова основната ѝ цел беше публично описана като подкрепа за Украйна още преди сключването на договора.

Воронеж се намира на около 500 километра (310 мили) от украинската граница – разстояние, което попада в обхвата на множество оръжейни системи, с които Украйна вече разполага, включително "Сторм Шейд", различни видове дронове и крилати ракети от украинско производство, като вариантите "Нептун" и "Фламинго". Заводът за полупроводници "Сборка" във Воронеж, който Главната разузнавателна дирекция на Украйна е документирала като доставчик на прецизни електронни компоненти за крилатата ракета Х-101, балистичния ракетен комплекс "Искандер-К" и системата за противовъздушна отбрана "Панцир-С1", представлява точно този вид високоценен, конкретен обект, за поразяването на който е предназначено прецизно оръжие за удари от разстояние: обект, който не е нито голям промишлен комплекс, нито укрепена военна инсталация, а специализиран възел във веригата за доставки, където един-единствен добре насочен удар води до последствия, далеч надхвърлящи непосредствените физически щети.

Дали оръжието, което е поразило "Сборка", е било AGM-188A Rusty Dagger, Storm Shadow, ракета от украинско производство или нещо съвсем друго, остава непотвърдено.