Кремъл: Само ядрените оръжия в момента ни защитават от световна война

Глобалната сигурност в момента е ерозирана; ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от глобална война. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на Примаковските четения, предава ТАСС.

"В момента глобалната сигурност е значително ерозирана в много отношения. Всъщност ядреното възпиране е всичко, което ни е останало в света. Това е единственото нещо, което предпазва света от глобална война", каза още Песков.

Той също така подчерта, че ядреното възпиране "не предпазва от регионални конфликти, чийто общ потенциал, за съжаление, нараства".

По думите му, държавите вече нямат лостове за постигане на споразумения за глобална сигурност.

"В момента вече нямаме никакви лостове за постигане на споразумение по каквото и да било в тази област", ​​подчерта той.

Песков добави още, че "по света ще се появят нови оръжия – неядрени, но не по-малко разрушителни от ядрените".

"Вече е ясно, че ще се появят нови видове оръжия, които не са ядрени, но които в дългосрочен план биха могли да се изравнят с разрушителния потенциал на ядрените оръжия", каза той.