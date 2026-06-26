Защо Русия мобилизира жените си за война

Войната на Русия в Украйна наложи огромни разходи за персонал на руската армия. Според доклад от януари 2026 г. на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), руските жертви са надхвърлили един милион от началото на пълномащабното нахлуване. Докато Кремъл търси нови източници на работна сила, без да прибягва до поредна мащабна мобилизация, се очертава една забележителна тенденция: нарастващото набиране на жени.

Въпреки че жените отдавна служат на поддържащи длъжности, последните кампании за набиране на персонал, рекламите в социалните медии и репортажите в държавните медии показват, че Русия все повече се стреми да привлече жени във военна служба, особено в областта на дронове и други технически специалности, пише за TNI Дейвид Кириченко, журналист на свободна практика и асоцииран научен сътрудник в Обществото на Хенри Джаксън, лондонски мозъчен тръст.

Войната с дронове трансформира бойното поле, правейки традиционните пехотни атаки все по-скъпи. Руските сили се адаптираха, като разчитаха на по-малки щурмови групи, често състоящи се само от няколко войници, опитващи се да проникнат в украински позиции.

В резултат на това жертвите остават високи, което създава постоянен натиск върху Кремъл да намери нови източници на работна сила.

"Те губят между 30 000 и 35 000 войници всеки месец. И характерът на тези загуби се промени през последната година: около 63 процента са убити, а други 37 процента са тежко ранени. Това са огромни необратими загуби", каза украинският президент Володимир Зеленски.

В същото време Русия инвестира сериозно в подразделения за безпилотни летателни апарати и други специализирани военни професии, които поставят по-голям акцент върху техническите умения, отколкото върху физическата сила. Тези промени може да създават допълнителни възможности за жените да служат на оперативни позиции, които преди са били по-малко достъпни.

Жените отдавна служат в руската армия, но обикновено на поддържащи функции, а не на бойни позиции на фронтовата линия. През март 2023 г. руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че приблизително 1100 жени участват в бойни операции в Украйна, докато общо 39 000 жени служат като персонал в руските въоръжени сили.

Доклади от бойното поле показват, че някои жени все по-често се използват в бойни роли на фронтовата линия.

През октомври 2025 г. украинското партизанско движение „Атеш“ твърди, че руският 506-ти мотострелков полк е започнал да набира жени в щурмови части близо до Покровск, за да компенсира нарастващите загуби на личен състав. Приблизително по същото време украинската 110-та механизирана бригада публикува кадри, които според тях показват две руски военнослужещи, участващи в щурмова операция, преди да бъдат убити от удари с дронове.

Тези доклади показват, че жените започват да се появяват в роли, доминирани преди от мъже, особено след като руските командири търсят начини да компенсират загубите на бойното поле.

Според Самюъл Бендет, старши сътрудник в Центъра за нова американска сигурност, разширяващите се сили на руската армия с дронове създават търсене на нов тип новобранци.

От началото на военните действия Русия използва войната, за да атакува места, които закрепват украинската национална и духовна идентичност.

Години наред президентът Владимир Путин насърчава традиционните ценности и конвенционалните полови роли като централен стълб на руската идентичност. Сега изискванията на изтощителната война принуждават военните вербовчици да търсят таланти от по-широк сегмент от обществото, включително групи, които исторически са били недостатъчно представени в роли, свързани с бойни действия.

Докато жените остават малко малцинство сред руските оператори на дронове, руските държавни медии все по-често акцентират върху жените пилоти, програмите за обучение на дронове и кампаниите за набиране на персонал, насочени към жени.

Един от най-видимите примери е Нощните вещици 2.0, изцяло женско звено за дронове в рамките на доброволческото формирование БАРС-САРМАТ.

През юни 2026 г. проектът "Архангел", известен руски канал за разработване на безпилотни летателни апарати, стартира шеговит „конкурс за красота“ с участието на жени, занимаващи се с дейности с дронове. Кампанията подчерта нарастващата видимост на жените в разширяващата се екосистема от дронове в Русия и усилията за привличане на технически квалифицирани новобранци.

Бендет добави, че кампанията за набиране на дронове има за цел също така да разграничи силите, свързани с дронове, от по-широката армия, която отдавна се бори с твърдения за тормоз, злоупотреба и лошо отношение към персонала. Мирослав Симонов, бивш оператор, дезертирал от елитното руско подразделение за дронове „Рубикон“, описа принудителна среда, в която специалистите по дронове са изправени пред постоянно наблюдение и заплахата от преназначаване в пехотни щурмови части, ако не отговорят на очакванията.

Въпреки това, набирането на повече жени може да се окаже трудно и поради дългогодишната репутация на руската армия за злоупотреба и малтретиране. Готовността за разширяване на усилията за набиране на персонал отразява както военната необходимост, така и дългогодишната традиция за третиране на човешката сила като стратегически ресурс. Руските сили все по-често връщат ранени войници в бой, включително някои, страдащи от сериозни наранявания, а в няколко документирани случая и войници, използващи патерици.

Нарастващото набиране на жени може също да сочи към натиска, създаден от изтощителната война на изтощение. Въпреки продължаващите офанзивни операции, Русия е изправена пред постоянна нужда да попълва редиците си.