Руските сили използват хеликоптери Ми-26, за да разположат ракетни системи "Панцир" на покривите на жилищни сгради в московския район Чертаново-Северное, предаде DeReMilitari.

Наскоро Силите за отбрана на Украйна използваха дронове, за да нанесат два опустошителни удара срещу московската нефтопреработвателна рафинерия, разположена само на 15 км от Кремъл. Атаката беше успешна въпреки че заводът е имал четири слоя противовъздушна отбрана - московската нефтопреработвателна рафинерия е покрита и от монтирана на кула система "Панцир-С1" в близката гора.

За да предотврати друг подобен удар, Русия започна да разполага всички налични системи за противовъздушна отбрана в същия ден, в който се проведе втората атака. В същото време система "Панцир", очевидно преместена от фронтовата линия, беше забелязана само на няколкостотин метра от московската нефтопреработвателна рафинерия, което предполага нарастващ недостиг на ракети-прехващачи.

Очевидно осъзнавайки колко неефективни са системите "Панцир", руснаците решиха да разположат няколко от тях на едно място. Въз основа на видеоклипове, достъпни онлайн, става ясно, че руснаците са разположили три системи за противовъздушна отбрана "Панцир" от различни варианти в радиус от 300 метра една от друга.

Всички те бяха набързо разположени на високи позиции - естакади на изхода на Московския околовръстен път, на по-малко от километър от московската нефтопреработвателна рафинерия. С други думи, поне четири системи "Панцир" са разположени точно до рафинерията.

Възможно е наблизо да са разположени допълнителни системи, но досега нито една не е заснета на камера

В резултат на това концентрацията на системи "Панцир" около московската нефтопреработвателна рафинерия е достигнала екстремни нива.

Струва си да се отбележи, че според наличната информация московската нефтена рафинерия е спряла дейността си след последните два удара. Засега не изглежда необходим друг въздушен удар. За да подсили защитата на рафинерията, Русия е прехвърлила средства за противовъздушна отбрана от други райони, включително поне три системи "Панцир".

С други думи, сигурността на други важни руски съоръжения е намалена в полза на нефтената рафинерия, което от своя страна би трябвало да увеличи ефективността на последващите украински удари.

Преди атаките московската нефтопреработвателна рафинерия е преработвала до 11 милиона метрични тона суров петрол годишно, покривайки приблизително 40% от търсенето на бензин в Москва и 50% от потреблението на дизел, и доставяйки реактивно гориво на московските летища.