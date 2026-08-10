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Ирина Шейк ще ходи по мачовете на Девин Букър

Много се харесват

10.08.2026 | 23:30 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Скоро стана ясно, че Ирина Шейк и Девин Букър вероятно са най-новата звездна двойка.

40-годишната моделка и 29-годишният баскетболист бяха забелязани заедно в Хемптънс.

А сега източник разкрива, че двамата наистина много се харесват. Искрите прехвърчат между тях. Звездите прекарват време заедно през това лято.

"Девин Букър и Ирина Шейк се срещат. Много е ново, но те се харесват много. Те бяха представени един на друг от общи приятели преди няколко месеца и опитват да прекрват много време заедно това лято, преди Девин да трябва да започне да тренира за сезона. Очаквайте да видите Ирина на някои от неговите мачове. Тя много го харесва", издава източник на "People".

Още за двойката четете в teenproblem.net

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звезди Ирина Шейк връзка двойка Девин Букър
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