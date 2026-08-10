Голяма котка, приличаща на пума, беше забелязана край Варшава

Ловци в Полша са забелязали голяма котка да се движи в района на село Ошек-Вулка, на около 75 километра северно от Варшава, съобщи послката медия Fakt, цитирана от ДПА.

Животното, видяно през нощта с бинокъл, е приличало на пума, се посочва в информацията, позоваваща се на местния кризисен център. По-късно в района са открити и следи.

"Не беше малко коте, а голяма котка“, заяви говорителят на кризисния център, като отбеляза, че пумата може да измине до 35 километра на ден, което означава, че тя може вече да е напуснала района.

Жителите на региона бяха призовани да избягват горите и залесените местности и да не позволяват на децата да играят навън без надзор. Също така им беше указано да не се приближават до животното.

Служители на горското стопанство патрулират в района, а са инсталирани и камери за наблюдение на дивата природа.

Пумите са животни, характерни за Северна и Южна Америка. До момента полските власти не са получавали сигнали за избягала пума от местна зоологическа градина или лицензиран развъдник.