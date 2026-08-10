Украински дрон удари руска система С-400: Изтощава ли се арсеналът на ПВО?

Украински удар с дрон, извършен от Силите за безпилотни системи на страната, унищожи пускова установка от руска система за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, разположена близо до черноморския курортен град Геленджик в Краснодарски край на Русия. Според украински източници, пусковата установка е била част от система, която е извършила шест изстрелвания на балистични ракети срещу Украйна в деня преди удара. Ударът с дрона е бил само част от по-широка нощна операция, която е поразила множество руски цели, включително други системи за противовъздушна отбрана. С-400 не е добре оптимизирана за борба с нискокачествени дронове и разчита на поддържащи системи като Панцир-С и С-350 за тези роли, пише MWM.

С-400 наскоро многократно демонстрира нова способност за удар с балистични ракети, като системата е модифицирана за изстрелване на ракети РМ-48У срещу наземни цели. Те наскоро придобиха известност заради използването си срещу промишлени цели в Украйна, предизвиквайки голям пожар в Святошински район на Киев. Разбира се, че RM-48U е модифицирана производна на семейството прехващачи 48N6, първоначално разработени за C-400PM и по-късно интегрирани в C-400. Проектирана да поразява въздушни цели със скорости над Mach 6, ракетата запазва изключително висока скорост дори когато се използва в балистичен профил на атака. Тя е значително по-евтина и по-ефективна за противовъздушни удари от ракетите земя-въздух, за чието интегриране първоначално е проектирана C-400.

Украинските въоръжени сили са отделили компоненти на C-400за насочване,

в няколко случая използвайки доставени от САЩ балистични ракети ATACMS, които в един случай през ноември 2024 г. унищожиха две пускови установки. В средата на 2025 г. атака е насочена към система C-400 в Крим, като кадри, публикувани от Главното управление на разузнаването на Украйна, показват унищожаването на два многофункционални радара за управление на огъня 92N2E, два радара за наблюдение с голям обсег 91N6E и една батарея от ракети земя-въздух. Тези украински атаки се възползваха от огромната подкрепа от западни сателити, електронно разузнаване от западни самолети, действащи близо до театъра на военните действия, и присъствието на западен действащ персонал и персонал по договори, които предоставиха значителна подкрепа за насочване.

Успехът на руските усилия за значително увеличаване на мащаба на производството на С-400, който днес далеч надхвърля този на всяка сравнима система, използвана в чужбина, ограничи способността на Украйна сериозно да подкопае отбраната си. Нова програма за подкрепа на разработването и производството на С-400 чрез подмладяване на руската ракетна индустрия беше одобрена от Кремъл на 25 август 2000 г. и доведе до изграждането на три големи нови съоръжения, включително ново крило на завода в Обухов в Санкт Петербург, завода в Киров, който беше изцяло модернизиран, и завода в Нижни Новгород. След завършване на работата в средата на 2010-те години, съоръженията между тях допринасят за масивен мащаб на производство, позволявайки годишното производство на множество полкове С-400.