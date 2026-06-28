Това не е краят: Вучич подава оставка като президент, но се завръща като премиер?

Президентът на Сърбия Вучич заяви снощи, че ще подаде оставка "до няколко седмици", след като близо година и половина антиправителствени протести поставиха на изпитание все по-автократичния му контрол върху властта. Но дали това е краят му? По-скоро президентът намекна за кариера... като премиер.

Вучич, който ръководеше страната като министър-председател, а след това като президент в продължение на 12 години, се сблъска с две последователни демонстрации, първоначално предизвикани от фаталното срутване на навес на жп гара, което протестиращите обвиниха за корупция.

"Ще бъда президент само за няколко седмици, а след това ще подам оставка", каза Вучич пред поддръжници на проправителствен митинг в Белград в събота. Вторият му мандат, който бе и последен, трябваше да изтече в средата на следващата година. "На предстоящите избори, ако партията иска това и го поиска, заедно с вас, ще помогна да се спечели доверието на хората", каза той в обръщение, излъчено на живо от повечето водещи телевизионни канали в Сърбия.

Поддръжници на Вучич пътуваха от цялата страна, за да присъстват на събитието, организирано от неговата Сръбска прогресивна партия, за да се противопостави на антиправителствените протести.

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Той призова за предсрочни президентски и парламентарни избори, но не посочи срок за оставката си или за разпускане на парламента

В Сърбия има спекулации, че той може да се опита да се завърне като министър-председател, позиция, която заемаше от 2014 до 2017 г., ако партията му спечели изборите.

"Това изобщо не е краят на Вучич", казва Радивойе Груич, анализатор от Варшава, цитиран от The Times. "Той вече има план, който определено не означава, че ще се пенсионира в политиката, а точно обратното."

Студентските протести, които на моменти прерастваха в насилие, изискват предсрочни избори след смъртта на 16 души на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. Демонстрантите твърдят, че небрежността, подхранвана от корупция, в големи държавни инфраструктурни проекти е отговорна за трагедията - твърдение, което управляващата партия отрече.

Вучич обвини за протестите чуждестранни играчи, които се опитват да дестабилизират сръбската политика, като същевременно постепенно затяга хватката си върху властта.

Европейският съюз и опозиционните групи критикуваха репресиите му срещу протестите и медиите. Стотици демонстранти бяха задържани, а сръбската полиция беше обвинена в прекомерна сила и произволни арести.

Вучич често е възприеман като балансиращ между ускоряването на пътя на страната към членство в ЕС и поддържането на исторически връзки с Русия.

Президентът често е подчертавал, че Сърбия е една от малкото страни в Европа, които не са налагали санкции на Москва след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Сръбската прогресивна партия има подкрепата на около 47% от избирателите, докато студентското движение се подкрепя от около 30% от страната, според Faktor Plus, социологическа агенция, която опозицията смята за близка до управляващите власти.

"С оставката и с предсрочни президентски и парламентарни избори Вучич се опитва да предотврати неизбежното си падане, заради протестите и заради студентското движение, което има по-голяма подкрепа от него", заяви Саво Манойлович, ръководител на студентското опозиционно движение Move-Change.