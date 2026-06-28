BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 9

Това не е краят: Вучич подава оставка като президент, но се завръща като премиер?

Вчера той обяви, че ще напусне поста си до няколко седмици

28.06.2026 | 08:59 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на Сърбия Вучич заяви снощи, че ще подаде оставка "до няколко седмици", след като близо година и половина антиправителствени протести поставиха на изпитание все по-автократичния му контрол върху властта. Но дали това е краят му? По-скоро президентът намекна за кариера... като премиер.

Вучич, който ръководеше страната като министър-председател, а след това като президент в продължение на 12 години, се сблъска с две последователни демонстрации, първоначално предизвикани от фаталното срутване на навес на жп гара, което протестиращите обвиниха за корупция.

"Ще бъда президент само за няколко седмици, а след това ще подам оставка", каза Вучич пред поддръжници на проправителствен митинг в Белград в събота. Вторият му мандат, който бе и последен, трябваше да изтече в средата на следващата година. "На предстоящите избори, ако партията иска това и го поиска, заедно с вас, ще помогна да се спечели доверието на хората", каза той в обръщение, излъчено на живо от повечето водещи телевизионни канали в Сърбия.

Поддръжници на Вучич пътуваха от цялата страна, за да присъстват на събитието, организирано от неговата Сръбска прогресивна партия, за да се противопостави на антиправителствените протести.

Свързани статии

Той призова за предсрочни президентски и парламентарни избори, но не посочи срок за оставката си или за разпускане на парламента

В Сърбия има спекулации, че той може да се опита да се завърне като министър-председател, позиция, която заемаше от 2014 до 2017 г., ако партията му спечели изборите.

"Това изобщо не е краят на Вучич", казва Радивойе Груич, анализатор от Варшава, цитиран от The Times. "Той вече има план, който определено не означава, че ще се пенсионира в политиката, а точно обратното."

Студентските протести, които на моменти прерастваха в насилие, изискват предсрочни избори след смъртта на 16 души на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. Демонстрантите твърдят, че небрежността, подхранвана от корупция, в големи държавни инфраструктурни проекти е отговорна за трагедията - твърдение, което управляващата партия отрече.

Вучич обвини за протестите чуждестранни играчи, които се опитват да дестабилизират сръбската политика, като същевременно постепенно затяга хватката си върху властта.

Европейският съюз и опозиционните групи критикуваха репресиите му срещу протестите и медиите. Стотици демонстранти бяха задържани, а сръбската полиция беше обвинена в прекомерна сила и произволни арести.

Вучич често е възприеман като балансиращ между ускоряването на пътя на страната към членство в ЕС и поддържането на исторически връзки с Русия.

Президентът често е подчертавал, че Сърбия е една от малкото страни в Европа, които не са налагали санкции на Москва след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Сръбската прогресивна партия има подкрепата на около 47% от избирателите, докато студентското движение се подкрепя от около 30% от страната, според Faktor Plus, социологическа агенция, която опозицията смята за близка до управляващите власти.

"С оставката и с предсрочни президентски и парламентарни избори Вучич се опитва да предотврати неизбежното си падане, заради протестите и заради студентското движение, което има по-голяма подкрепа от него", заяви Саво Манойлович, ръководител на студентското опозиционно движение Move-Change.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Александър Вучич Сърбия президент премиер
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem