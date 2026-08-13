Президентът на Русия Владимир Путин за първи път посети Курилските острови, предаде ТАСС. Визитата на държавния глава бе на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага.

Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, посочва Ройтерс. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер.

Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.