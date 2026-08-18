Украйна вече преподава на Запада за дронове и електронна война

Новата програма за обучение на украински войници на територията на НАТО не ги учи да пилотират дронове или да водят електронна война, тъй като Украйна вече знае как сама да преподава тези умения. Украинските войници придобиват бойни умения в специално изграден лагер в югоизточна Полша като част от многонационалната инициатива под ръководството на Норвегия, наречена "Операция Легио", пише Business Insider. Инициативата има за цел да предостави на украинските войски повече западни експертни познания, доктрина, лидерски умения и специализирани умения, докато Украйна решава върху кои умения иска да се фокусира обучението.

"Не провеждаме курсове по пилотиране на дронове. Не провеждаме курсове по електронна война", заяви пред Business Insider майор Джон, оперативният офицер S3, отговарящ за координирането на цялостната тренировъчна операция, като помоли да бъде назован само с първото си име по съображения за сигурност.

Западните въоръжени сили обучават собствените си войници как да пилотират дронове с помощта на симулатори и препятствени писти. Но за украинските войски в лагера „Йомсборг“ обучението пропуска тази стъпка, защото „те разполагат с отлично обучение и подготовка по работа с дронове, както и по електронна война. Те могат да се справят сами с това. Затова това не е било искане от страна на украинците“, каза Джон.

Вместо това програмата е изградена около това, от което, според Украйна, тя се нуждае. Джон обясни, че тя е определена „като украински тренировъчен център“, защото преподава това, което Украйна изисква, включва опита, придобит от украинските войници в бой, и разполага с украински инструктори, които работят рамо до рамо със съюзнически инструктори, както и с помощ от редица други държави, включително Естония, Финландия и Швеция.

Определянето ѝ по този начин, каза Джон, означава, че украинците могат "да ни държат отговорни за качеството и за предоставянето на това реалистично обучение".

Това не означава, че дроновете липсват. Точно обратното.

Дроновете са навсякъде в обучението, защото са навсякъде във войната.

Войниците не се учат от нулата как да ги пилотират, но се учат как да включват дроновете, и заплахата от вражеските дронове, в тактиката и планирането си. Съюзниците също се учат на водене на война с дронове от украински инструктори по време на обучението.

Дроновете определяха из основи хода на войната, променяйки напълно начина, по който силите се сражават, и начина, по който войниците я преживяват. Ръководителите искат обучението да бъде възможно най-реалистично, а обучението на войници без шпионски и атакуващи дронове над главите им едва ли би ги подготвило за бойното поле, към което ще се върнат.

Джон каза, че са били принудени да включат използването на дронове и излагането на тяхното въздействие "като част от тренировъчната мисия, защото това е толкова важна част от настоящата оперативна среда".

В тренировъчния лагер украинските инструктори са винаги на разположение, за да действат като експерти по дронове и електронна война и да споделят как Русия и Украйна използват и не използват тези възможности, каза пред Business Insider бригаден генерал Атле Молде, командир на оперативната група „Легио“.

Той каза, че от украинска гледна точка използването на електронна война и дронове във всички видове тренировки, както приятелски, така и вражески, „е от жизненоважно значение“.

Обучението включва център за дронове, който, както обясни Джон, е проектиран в "много тясно сътрудничество с украинците". Той осигурява необходимото оборудване за обучението, се занимава с ремонтите и предоставя на войниците място, където да тестват тактики, да експериментират с дронове и да използват технологии като 3D печат. Освен това центърът предоставя много уроци по водене на война с дронове на Норвегия и други съюзници, участващи в обучението.

Джон заяви, че обучението е проектирано така, че да отразява реалните бойни условия във възможно най-голяма степен, въз основа на текущата обратна връзка от Украйна, включително как изглежда теренът, какви тактики и оръжия използва Русия и до какво оборудване имат достъп украинските войници.

Той описа дроновете и електронната война като "просто предимство в този лагер, което обогатява всички останали курсове".

Обучението в лагера "Йомсборг" включва медицински, инженерни и пехотни курсове, като войниците усвояват умения, включително щурм, градска война, разчистване на окопи, употреба на тежко въоръжение и оказване на медицинска помощ.

Дроновете са част от всички тези програми за обучение. Участващите войници използват дронове, за да надникват в окопите и да се опитат да забележат и атакуват врага; те трябва да реагират на атаки с дронове, докато оказват помощ на ранените; и усвояват умения за стрелба, за да свалят дронове с ловни пушки.

Противоположната сила, която играе ролята на руските сили и управлява танкове и бронирани превозни средства, също използва дронове срещу украинските войници, за да гарантира, че те са изложени на сценариите, с които ще се сблъскат във войната у дома.

Обучението се фокусира и върху подобряването на процеса на вземане на решения в Украйна, като дроновете предоставят на командирите разузнавателна информация от бойното поле, която те трябва да използват при вземането на решения.

Дроновете, които поразяват целта, разполагат и с взривно зарядно, което експлодира, добавяйки реализъм без опасността от истински удар, каза Джон.

Наземните роботи са включени по подобен начин. Те са все по-важна част от украинските сили – атакуват, превозват оборудване и транспортират ранените. Молде заяви, че „когато това стане важна част от начина, по който те действат, тогава трябва да започнем да ги използваме и в обучението“.

Той добави, че именно украинците докладват как се използват тези роботи и "ни учат как да ги използваме".

Освен войната с дронове, Украйна води и ожесточена битка в областта на електронната война. Двете страни постоянно се опитват да заглушават оръжията и комуникациите на противника, като същевременно търсят начини да поддържат собствените си системи в работно състояние сред хаотичните смущения.

Западните въоръжени сили разглеждат Украйна като източник на важни поуки. Молде заяви, че опитът на Украйна показва, че съюзниците трябва да възстановят капацитета си за електронна война, на който не са обръщали внимание от края на Студената война.

Опитът на Украйна в нови видове война с дронове, като например използването на евтини квадрокоптери за атакуване на бронирани превозни средства, обръща традиционните отношения между западните инструктори и украинските войски. По отношение на някои от определящите за войната технологии учениците имат повече опит от учителите.

Норвегия също се учи от сътрудничеството с Украйна. Молде заяви, че работата в лагера "Йомсборг" означава, че "можем да се учим от украинските експерти всеки ден" в областта на дроновете и електронната война.

Джон каза, че войниците, които работят с украинците в центъра за дронове, пренасят тези умения и поуки обратно в Норвегия или в други страни, участващи в усилията.

Няколко от западните партньори на Украйна заявяват, че трябва да се учат от Украйна и са включили украински оператори на дронове в своето обучение, за да могат собствените им сили да се обучават. Доклад на Министерството на отбраната на САЩ от юни посочи, че украинската технология за противодействие на дронове и обучението от украински експерти са помогнали за защитата на американски военни бази и критична инфраструктура срещу ирански дронове.

Други западни въоръжени сили, които помагат за обучението на украински войници, заявяват, че също почерпват уроци по водене на война с дронове за собствените си сили.

Подполковник Бен Ървин-Кларк, командир на 1-ви батальон на Ирландската гвардия – елитен батальон на британската армия – по-рано заяви пред Business Insider, че участието в обучението на украински войници в рамките на друга многонационална инициатива е убедило неговата част, че дроновете са част от "бъдещето на войната". Тези уроци подтикнаха батальона да започне обучение на своите войници и да открие „център за дронове“, където те могат да се ремонтират и произвеждат.