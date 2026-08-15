2000 мили до фронта: Пътят на западен разузнавателен дрон до Украйна

Двама войници излязоха от гората, носейки дрона, като се стараеха да не одраскат крилата му по клоните. Поставиха го на стартиращата релса, насочена към откритото небе над поле с разцъфващи слънчогледи.

Дронът оживя, като малкият му пропелер, обърнат назад, заръмжа като косачка. Спорадични капки дъжд трополяха по корпуса на летателния апарат, докато украинските оператори чакаха подходящия момент за изстрелване.

След това, с натискането на един бутон, дрона излетя в сивото небе за последния си тестов полет преди разгръщането му на фронта, където ще бъде изпратен на лов.

Дроновете радикално промениха войната в Украйна, пише Business Insider. Пътят от производството до фронта подчертава една от основните динамики, определящи както конфликта, така и западното военно-промишлено планиране. Украйна все още се нуждае от чуждестранни летателни апарати, за да продължи борбата си, докато западните производители се нуждаят от украинския боен опит, за да поддържат тези летателни апарати актуални срещу развиващата се руска отбрана. В този цикъл на производство и обратна връзка се крие по-дълбок урок, докато НАТО се подготвя за своя потенциален конфликт.

Сармат, командир на взвод в бригадата "Черна гора", който по съображения за сигурност пожела да бъде наричан само с позывния си, заяви, че макар Украйна да може да произвежда милиони дронове годишно, нейните сили все още се нуждаят от повече летателни апарати и боен капацитет, отколкото страната може да осигури сама.

На частно летище на уелското крайбрежие работници сглобяват дронове AR3 в един от няколкото производствени обекта във Великобритания, управлявани от португалската отбранителна компания Tekever.

Дългата писта от епохата на Втората световна война и частното въздушно пространство около живописния град Кардиган го превръщат в идеално място за летателни изпитания.

Много от произвежданите дронове скоро ще поемат по пътуване от близо 2 000 мили на изток към Украйна.

Преди Русия да започне своята мащабна инвазия през февруари 2022 г., Tekever произвеждаше разузнавателни дронове за правителства и търговски клиенти с цел наблюдение на незаконния риболов и миграцията по море. Сега компанията все повече произвежда безпилотни летателни апарати за Украйна.

В началото на войната Украйна разчиташе силно на западната военна помощ,

за да отблъсне руските инвазионни сили. Киев също така инвестира значително в собствената си дронна индустрия, за да спечели технологично предимство пред много по-голяма армия. Стотици украински компании вече произвеждат милиони летателни апарати годишно, включително дронове за удари и разузнаване.

Този растеж е намалил зависимостта на Украйна от чуждестранни доставчици за някои видове дронове, но не я е премахнал напълно. Разведвателните летателни апарати с по-голям обсег, като AR3, могат да летят по-далеч и да остават във въздуха по-дълго, отколкото много от по-малките и по-евтини дронове, които Украйна произвежда в огромни количества. Тези средства предоставят на командирите ключов начин за локализиране на ценни руски цели извън непосредствения фронт.

Украинското производство на дронове и тактиките на бойното поле също оформят западното военно планиране и обучение. Висши служители на НАТО заявиха, че усвояват много уроци от конфликта, включително колко бързо проектите на дроновете и противодействията им остаряват.

Западната подкрепа е "изключително важна за Украйна", заяви Скот Макклеланд, заместник-директор на отдела по отбрана в Tekever.

Великобритания е един от най-големите доставчици на военна помощ и съдействие в областта на сигурността за Украйна. От 2022 г. насам страната е отпуснала над 21 милиарда долара за военна подкрепа, включително 150 000 дрона за удари, разузнаване и логистика през тази година. AR3 на Tekever, чиято конкретна цена компанията отказа да посочи, е сред системите, доставяни в рамките на тази подкрепа, заедно с дронове от британските производители "Уиндрейсърс" и "Малой Аеронавтикс".

Подразделението на "Сармат" получи първия си AR3 в началото на 2024 г. и се научи да управлява летателния апарат от Tekever.

Подобен обмен между войските и индустрията доведе до ускорен цикъл на развитие, движен от жестоките изисквания на съвременната война. Дрон, който днес се справя с руските отбранителни системи, може да изпита затруднения, щом Русия промени тактиките си за заглушаване, откриване или прехват. Производителите трябва да модифицират летателните апарати, преди предимството да изчезне.

Западните въоръжени сили може да отнемат години, за да създадат нов продукт и да го въведат в експлоатация във въоръжените сили. За Украйна това би било „много, много късно“, каза той. Технологията, разработена в този срок, може да се окаже „напълно излишна“ до момента, в който достигне бойното поле, тъй като руските сили и условията на войната вече ще са се променили, създавайки нови изисквания.

Натискът да се действа бързо и да се поддържа авангардна позиция се простира отвъд един-единствен дрон или тип дрон. Западните правителства проучват как да съкратят циклите на разработка и доставка на оръжия за бъдещи конфликти, при които може да се наложи оборудването да бъде актуализирано в рамките на месеци или седмици, а не години. Украйна предоставя тест в реално време за това дали отбранителните компании и системите за снабдяване могат да поддържат темпото.

От Уелс дроновете се опаковат в кашони и се изпращат до Португалия; след това започва дългото сухопътно пътуване през Европа до Полша, откъдето преминават в Украйна. Tekever не разкри конкретни подробности за транспортирането по съображения за сигурност.

Дроновете достигат до фронтовите части в Украйна

След пътуване с кола от фабриката в Уелс до Лондон, полет до Варшава, две пътувания с влак до Киев и последно пътуване с кола до отдалечена гора в края на черен път близо до Днипро, повече от 24 часа пътуване на изток - Business Insider успява да се свърже с един от дроновете на Tekever.

Бригадата "Черна гора" използва гората като прикритие при подготовката на дроновете AR3 за операции. Войниците бяха опънали и камуфлажна мрежа, за да скрият позицията си от руски дронове, които биха могли да са наблизо. Те носеха автомати и оборудване за електронна война като последна линия на отбрана.

Войниците извадиха кутия от микробус без прозорци, който беше докаран от Португалия заедно с дрона им. Превозното средство служеше и като наземна контролна станция за летателния апарат.

Малко отвъд границата на гората украинците сглобиха катапултна релса за изстрелване и комуникационни антени, след което сглобиха AR3 като комплект "Лего", парче по парче, и извършиха редица предполетни проверки под прикритието на камуфлажната си мрежа.

След като закрепиха апарата на релсата и изчакаха да отмине лек дъждовен порой, операторите получиха разрешение за изстрелване. Дронът, задвижван от бензинов двигател, се издигна в небето. Няколко минути по-късно той разгърна парашут и се спусна плавно към полето, преди да кацне върху въздушна възглавница. Двама войници се втурнаха да го вземат.

Това беше само тестов полет — последна проверка преди реална мисия срещу руските сили.

При оперативен полет AR3 може да остане във въздуха с часове. Обикновено той оперира на десетки мили зад фронтовите линии, търсейки цели с висока стойност като системи за противовъздушна отбрана, радари и артилерия, посочи "Сармат".

Операторите предават събраните координати на артилерийските екипажи, които след това могат да решат дали да открият огън. Дронът може да се върне по-късно, за да извърши оценка на боевите щети, в случай че настъпващите части решат да открият огън.

Тази работа запълва критична празнина между по-малките дронове, наблюдаващи непосредствения фронт, и другите системи за наблюдение, които оглеждат много по-далеч в територията, контролирана от Русия. Оперативният ритъм е висок. Екипът работи без прекъсване, понякога повече от седем дни без почивка. Лятото е идеално за разузнаване; камерите са по-малко ефективни през зимата, а единицата не лети при лошо време.

Бойното поле се промени драстично от началото на войната през 2022 г. Сега то е пренаселено с електронна война, която може да наруши полетните операции на дронове като AR3, които разчитат на радиочестотни връзки уязвими към заглушаване на сигнала.

Дронът не е необходимо да бъде свален, за да бъде изведен от строя. Ако руските сили прекъснат комуникациите му, попречат на навигацията му или разкрият позицията на оператора, мисията може да се провали и да изложи екипажа на риск.

We visited factory in the UK where spy drones are made for Ukraine. Then we traced their journey across Europe to the battlefield and met the soldiers who fly them. This is the story of how a Western-made drone goes from factory to front lines — and why.https://t.co/09aiKJM664 — Jake Epstein (@byjepstein) August 15, 2026

Украйна е принудена да търси иновативни решения, за да поддържа дроновете си във въздуха.

Работата е станала по-опасна за украинските оператори. Всеки ден "зоната на смъртта", препълнена с дронове, на бойното поле се разширява, което поставя дори стартовите позиции, намиращи се по-далеч от фронта, в обсега на Русия. Това предизвикателство понякога може да направи скриването и мобилността също толкова важни, колкото и самите дронове. Усъвършенстван разузнавателен дрон не предлага голямо предимство, ако руските сили могат да открият и атакуват екипа, който го изстрелва.

Среднодалечни разузнавателни дронове като AR3 помагат на Украйна да открива руски сили и техника зад фронтовите линии. Но докато Украйна използва тези оръжия от западно производство във войната, за НАТО има по-дълбок урок в това сътрудничество.

За страните от алианса, които се подготвят за евентуална мащабна конфронтация с Русия, урокът не се състои просто в това, че техните въоръжени сили се нуждаят от дронове. Те може би се нуждаят и от заводи, системи за снабдяване и военни институции, които могат ефективно да реагират на обратната връзка от фронта, изпреварвайки бързите адаптации на противника.