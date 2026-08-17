Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира възможността Европейския съюз да разшири значително сакциите срещу Русия и сравни висшия дипломат Кая Калас със старицата Шапокляк от култовият филм “Чебурашка", съобщава ТАСС.

В отговор на въпрос от вестник "Комсомолская правда“ относно това какво пречи на Калас да осъзнае неефективността на ограниченията срещу Русия, Захарова заяви: "Шапокляк се водеше от същия принцип - който помага на хората, си губи времето – с добри дела не можеш да станеш известен“.

Шапокляк е персонаж от съветската детска поредица "Чебурашка и Крокодилът Гена“, създадена по произведенията на писателя Едуард Успенски - възрастна дама с червена рокля, голяма шапка и лукаво поведение, която обича да прави пакости и да създава неприятности на Чебурашка и Гена.

Името ѝ идва от "шапокляк“ - стар вид сгъваема цилиндрична шапка, която се прибира при натиск.

Изказването на Захарова идва след поредната закана от страна на ЕС през есента да наложи "най-мащабен" пакет от санкции срещу Русия.