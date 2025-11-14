IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Важен дебат в руската Дума: Евреин ли е Чебурашка? ВИДЕО

Депутатите обсъждаха промени във финансирането на конкурса „Местна играчка“

14.11.2025 | 21:50 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На скорошно заседание на Държавната дума, депутатите обсъждаха промени във финансирането на конкурса „Местна играчка“, когато се появи неочаквано твърдение.

Един депутат заяви, че популярният съветски герой Чебурашка е „еврейски“, твърдейки, че Израел е бил единствената страна, изпращаща портокали на СССР, когато е бил направен оригиналният анимационен филм.

Друг не се съгласи с него, дебатирайки, че героят с големи уши е от Мароко, но бързо беше контриран, че Мароко е доставял само мандарини на СССР, а портокалите са идвали от Израел. 

Според историята на Чебурашка, тя пристига в Русия в кашон с портокали.

Чебурашка се появява за първи път в книга на Едуард Успенски и по-късно става известен чрез анимационния сериал на „Союзмултфилм“.

По време на дискусията депутатите споменаха и опасения относно съвременните колекционерски играчки, включително популярната фигура Лабубу, която наскоро привлече вниманието на руските власти.

Предложеното изменение би определило по-ясни правила за това кои играчки могат да участват в състезания, финансирани от държавата, и вероятно ще предизвика по-голям обществен дебат през следващите седмици.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Чебурашка евреин депутати играчка портокали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem