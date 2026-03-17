Чебурашка - дали този пухкав палавник с големи уши води Русия към гибел?

Александър Назарян има плюшена играчка Чебурашка, която е купил по време на репортажно пътуване до Киев, Украйна, преди няколко години. Той може да е маймуна, а може би и мечка. Това никога не е имало значение за поколенията съветски деца, които обичаха Чебурашка – таксономично неопределен анимационен герой с огромни уши и кротък характер, пише NYT.

В една култура, която безмилостно набиваше в главите грандиозни теми като патриотизъм, социализъм или война, четирите късометражни анимационни филма за Чебурашка, първият от които излезе през 1969 г., бяха оазис на невинна радост. Главният герой и най-добрият му приятел, пушещ лула крокодил на име Гена, се впускаха в добронамерени приключения. След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Чебурашка беше един от малкото символи на отминалата епоха, които хората сметнаха за заслужаващи да бъдат запазени.

Популярността на героя достигна нови висоти благодарение на два игрални филма – включително „Чебурашка 2“, излязъл през януари – които се превърнаха в най-касовите руски филми. Но този успех разтревожи някои влиятелни консерватори, които обвиниха симпатичния палавник, че подкопава руските ценности, развращава младите умове и отслабва националната гордост, докато страната навлиза в петата година на войната в Украйна.

Тези обвинения превърнаха Чебурашка в неочакван посредник в дебатите за идентичността и културата, за бъдещето на Русия и нейното съветско минало.

„В днешна Русия съществуват два паралелни наратива“, каза Анна Наринская, руска журналистка и критичка, която напусна Русия след нахлуването в Украйна. Руснаците до голяма степен се насърчават да живеят така, сякаш страната не е във война или отчуждена от голяма част от Запада. Това дразни консерваторите, които искат руснаците да прегърнат това, което те считат за решаващ момент в възраждането на империята. Потапянето в кинематографичния свят на Чебурашка не допринася точно за постигането на тази цел.

Първият филм „Чебурашка“, с много компютърна графика и по-дръзък от оригиналните анимационни сериали, излезе на екран на 1 януари 2023 г. Той ще донесе около 94 милиона долара приходи от билети (Приходите от руските филми могат да бъдат трудни за проверка). Този успех изглеждаше като доказателство, че ако санкциите по време на войната лишат руснаците от законен достъп до холивудски продукции, местната филмова индустрия може да произвежда свои собствени блокбастъри.

„Чебурашка 2“ излезе точно три години по-късно. Руснаците от Санкт Петербург до Владивосток се пребориха с жестоките студове и планините от сняг, за да гледат как Чебурашка помага на Гена — който в новите филми се е превърнал от приветливо влечуго в мърмолив човек — да спаси къщата си от строителен предприемач. Филмът е спечелил 80 милиона долара досега. Той стана достъпен за стрийминг този месец, което означава, че вероятно много повече руснаци ще гледат филма сега, особено извън големите градове.

Когато излезе първият от новите филми, имаше гласове против Чебурашка, макар че като цяло те бяха игнорирани

Приемането този път беше по-сложно, като официална Москва не беше толкова възторжена, колкото преди три години. (Новината на първия филм може би е предпазила частично Чебурашка от критиките, които хвърлиха сянка върху продължението, въпреки многото прилики между двата.)

Спорът започна няколко седмици преди премиерата на филма, когато Андрей М. Макаров, член на долната камара на руския парламент, Думата, заяви, че смята Чебурашка за евреин. Той стигна до това заключение — което изрази по време на обсъждане на бюджета, посветено отчасти на играчките — защото в анимационния филм от 1969 г. Чебурашка е открит в кашон с портокали, които Съветският съюз за известно време внасяше от Израел.

Макаров може би се шегуваше. Но изглеждаше, че тук действа и познатият руски антисемитизъм.

В отговор израелският генерален консул в Санкт Петербург отвърна с шега, като заяви пред държавната информационна агенция РИА Новости, че „единственият начин да се провери дали той принадлежи към еврейската нация, ако нямаме никаква информация за родителите му, е да проверим дали е обрязан и да се уверим, че не яде свинско“.

Този обмен се оказа прелюдия към много по-остри атаки.

Знаменосецът на анти-Чебурашка кръстоносния поход е Александър Г. Дугин, влиятелен политически теоретик с връзки в Кремъл, който предвижда Русия да прегърне православното християнство и да възвърне влиянието си над части от Източна Европа и Азия. Религиозният национализъм на г-н Дугин намери подкрепа в Запада и той беше интервюиран от Тъкър Карлсън и конспиративния теоретик Алекс Джоунс.

Изявленията му станаха поразително апокалиптични, след като дъщеря му, Дария, загина през 2022 г. при атентат с кола бомба, за който американските разузнавателни агенции смятат, че е бил организиран от Украйна.

Малко след премиерата на „Чебурашка 2“ Дугин се обърна към Telegram, където даде безкомпромисна оценка. Ако Русия продължи „нездравословната“ си обсебеност от Чебурашка, предупреди той, „Бог със сигурност ще ни прокълне“. Дугин беше още по-категоричен в последващо радиоинтервю за вестник „Комсомолская правда“, като обвини Чебурашка за разрушаването на Съветския съюз.

Дугин значително разгърна своите възгледи в статия, озаглавена „Чебурашка, или метафизиката на разпадането“.

С обичайната си смесица от политически нападки, окултна философия и мрачни декларации Дугин описа Чебурашка като „лунен демон“, пример за „късносъветска мозъчна гнилост“, чието „Второ пришествие“ е предизвикало „най-дълбокото метафизично и естетическо“ неспокойство. Г-н Дугин не отговори на молбите за коментар.

Други се присъединиха към призива. Известният критик Сергей Соседов заяви във вестник „Правда“, че „никога не е виждал по-глупав филм“. Филмът „учи на неуважение към възрастните, на култ към детската разпуснатост и на показния лукс“, добави той.

В сравнение с конформизма на съветската култура от 70-те години, оригиналният Чебурашка беше фино трансгресивен със своята сдържана независимост.

Наринская посочи, че създателят на анимационния филм, Леонид А. Шварцман, е бил евреин. Такъв беше и Роман Качанов, режисьорът на обичаните оригинални анимационни филми за „Чебурашка“, както и Владимир Шаински, който написа музиката към тях. Общият им опит от израстването в общество, което цени приноса на евреите, но очерня еврейския народ, е повлиял на статута на Чебурашка като аутсайдер.

Тъй като Кремъл упражнява строг контрол върху руската култура, политическата реакция може да доведе до реални последствия. Културната комисия на Държавната дума наскоро обсъди законопроект, който ще финансира изцяло анимационни детски филми, стига те да се придържат стриктно към традиционните руски ценности.

Дмитрий Певцов, консервативен депутат и актьор, използва изслушване пред комисията, за да нарече „Чебурашка 2“ „вредно кинопроизведение, което развращава децата ни“. Той призова колегите си депутати да „забравят какво мисли народът“ и в интервю за информационната агенция „Тасс“ изрично призова за по-строга цензура.

На друго заседание един депутат се оплака, че „Чебурашка 2“ е „страшен“. Заместник-министърът на културата Жана В. Алексеева се намеси, за да защити филма, посочвайки неговия търговски успех и отричайки, че филмът подкопава решимостта във време на война.

Чебурашка е в центъра на военните усилия, откакто Русия за първи път нахлу в Украйна през 2014 г.

През 2018 г. проруските сили в оспорвания регион Донецк представиха многоцелевата ракетна установка „Чебурашка“ – роднина на ракетните батареи „Катюша“, които помогнаха за победата над Хитлер.

Когато през 2022 г. започна пълномащабната инвазия в Украйна, Чебурашка често се появяваше на бойното поле под формата на стикер или плюшена играчка. Някои производители на играчки започнаха да произвеждат кукли „Чебурашка“, украсени с буквата „Z“ – символ на руските военни усилия. Руски ученици изработваха „талисмани“ с Чебурашка за войниците.

Много руснаци явно не споделят мнението на критиците на „Чебурашка“, дори и да считат новата поредица за далеч по-лоша от оригиналните анимационни филми. За някои „Чебурашка“ напомня за една по-стабилна епоха, дори и да е била репресивна и скучна. Поне беше предсказуема и, за известно време, мирна.

Във всеки случай руснаците ще имат още много възможности да спорят за всичко, свързано с Чебурашка. Премиерата на третата част е насрочена за 1 януари 2027 г.