Украйна намери необичаен начин да разшири обсега на FPV дроновете

Според информации украинските сили са започнали да използват балони за доставка на FPV дронове, оборудвани с терминали „Starlink Mini“, дълбоко в руската окупирана територия в южна Украйна. За тази нова тактика съобщи руският военен блогър Архангел Спецназ (Arkhangel Spetsnaza) в своя канал в Telegram. В публикация от 12 август той заяви, че украинските FPV дронове, доставяни с балони, се използват за атакуване на руски логистични превозни средства, движещи се по магистрала, водеща към Мелитопол в Запорожска област. Тази тактика е хванала руските сили неподготвени, тъй като FPV дроновете обикновено са концентрирани по-близо до фронта, където се използват в големи количества. Чрез разширяване на обхвата на тези евтини ударни системи този подход би могъл да предостави на Украйна още едно средство за разширяване на кампанията ѝ за удари със среден обсег срещу руските логистични мрежи.

През последните четири месеца Украйна провежда кампания за удари със среден обсег, насочена конкретно срещу руски превозни средства, доставящи провизии към фронтовите линии. Тези удари са особено разпространени в южна Украйна, където украинските дронове са набелязали руски превозни средства, превозващи оборудване от Мариупол и Мелитопол към фронта. Тъй като много от тези удари се нанасят на повече от 100 километра навътре в територията, контролирана от Русия, Украйна разчита на Hornet – средноразмерен дрон с фиксирани крила, оборудван с изкуствен интелект. Украинските сили публикуваха няколко видеоклипа, показващи кадри от тези дронове, докато те патрулират по магистралите, идентифицират руски логистични превозни средства и ги унищожават, пише Forbes.

Въпреки това Украйна не е успяла напълно да спре руските операции по презареждане.

Русия разполага с голям парк от военни и търговски превозни средства, което ѝ позволява значителни количества провизии да продължават да достигат фронта въпреки украинските удари. В същото време изглежда, че Украйна използва по-малко дронове Hornet, което Архангел Спецназ приписва на възможен недостиг на системи. Междувременно руските сили са въвели допълнителни контрамерки, включително системи за електронна война, мобилни огневи групи и въоръжени ескорти за логистичните превозни средства. По този начин кампанията на Украйна с дронове е нарушила и забавила руската логистика, но поддържането на този натиск с ограничен брой специализирани дронове с голям обсег на действие остава предизвикателство.

Изглежда, че в момента Украйна разширява кампанията си за удари със средноразстоятелни дронове в южната част на страната чрез използването на FPV дронове. Предвид малкия оперативен обхват на тези дронове, „Архангел Спецназа“ твърди, че Украйна ги доставя с балон. Балонът пренася прикрепения дрон по предвидими ветрови течения към целевата зона, където дронът се отделя и започва да действа самостоятелно. Тъй като FPV-дронът е извън обхвата на традиционните радиовръзки за дронове, той разчита на малък терминал Starlink Mini за комуникация. След това дронът може да патрулира по близките магистрали, да търси руски логистични превозни средства и да ги поразява, като взривява експлозивния си товар при сблъсък. Тъй като FPV дроновете обикновено носят сравнително малки експлозивни товари, тяхната маневреност позволява на операторите да се прицелят в уязвими части на превозното средство, като например резервоара за гориво, за да се постигне максимална щета.

FPV дроновете се превърнаха в едно от най-широко използваните оръжия в арсенала на Украйна и в момента са отговорни за голям процент от руските жертви. Малкият им размер обаче ограничава капацитета на батерията и комуникационното оборудване, което могат да пренасят, което ограничава обхвата им на действие. Тази нова тактика преодолява и двете ограничения, като използва балон за транспортиране на FPV по-близо до зоната на действие, запазвайки енергията на батерията. В същото време „Starlink“ осигурява комуникации извън обхвата на традиционните радиовръзки. Това позволява на Украйна да включи едно от най-продуктивните и ефективни си оръжия в разширяващата се кампания за удари на средно разстояние.

Терминалът Starlink Mini е подходящ за тази роля, тъй като осигурява сателитна връзка с ниска латентност в корпус, достатъчно малък, за да бъде пренесен от FPV дрон. Той също така намалява ефективността на системите за електронна война, които все по-често се пренасят от руските логистични превозни средства. Тези монтирани на превозни средства устройства за заглушаване са предназначени предимно да прекъсват конвенционалните сигнали за управление и навигация на дроновете. Въпреки че Русия е разработила системи, способни да пречат на Starlink, такова заглушаване обикновено изисква по-голямо и по-мощно оборудване, което е трудно да се разположи на отделни логистични превозни средства.

Системата е трудна за засичане и преди FPV да бъде пуснат. Балонът и прикаченият към него дрон са сравнително малки и оперират на голяма височина, което затруднява визуалното им засичане от земята. Освен това балонът не издава шум от двигател или други значими акустични сигнали. Основните му засичаеми емисии биха идвали от терминала Starlink, но идентифицирането и проследяването на тези сигнали е по-трудно, отколкото засичането на конвенционалните канали за управление на дронове. В резултат на това руските сили може да получат малко предупреждение, докато FPV-дронът не се отдели от балона и не започне атаката си.

Подходът е икономически изгоден за Украйна, което е важно в продължителна изтощителна война. FPV-дроновете са значително по-евтини и се произвеждат в много по-големи количества от специализираните системи със среден обсег като „Хорнет“. Дори с добавянето на балон и терминал „Starlink Mini“, цялостната система остава значително по-евтина от по-голям, специално конструиран ударни дрон с изкуствен интелект. Това позволява на Украйна да разгърне повече системи и потенциално да унищожи повече руска техника при същото ниво на инвестиции.

Ако тази тактика се окаже ефективна, Украйна ще разшири използването ѝ срещу цели със среден обсег в руския тил. В южна Украйна това би могло да подсили настоящата ударна кампания, като допълнително наруши руското презареждане, преминаващо през логистични центрове като Мелитопол и Мариупол. Украйна би могла също да разшири тактиката и към други райони на фронта, за да нацели логистични маршрути, зони за събиране на войски и командни центрове. Този подход обаче е по-малко практичен за удари на дълги разстояния, тъй като несигурността относно скоростта и посоката на вятъра се увеличава с разстоянието, което затруднява прогнозирането къде и кога балонът ще достигне предвидената зона на действие.

Русия също би могла да възприеме подобен подход, въпреки че няма достъп до Starlink и ще се нуждае от алтернативни средства за поддържане на връзка с FPV дрона. Руските сили вече използват FPV дронове в голям мащаб и многократно са адаптирали украински концепции за дронове за собствени нужди. Освен това те са използвали по-големи дронове, за да пренасят FPV-те по-навътре в украинска територия, като същевременно служат като релейни станции за комуникация за по-малките дронове. Русия отделно е експериментирала с балони като платформи за временни комуникационни мрежи. Комбинирането на тези концепции би могло да позволи на руските сили да разработят подобна способност за доставка на FPV чрез балони, използвайки алтернативна комуникационна система.

В същото време руските сили вероятно ще разработят контрамерки, ако FPV-дроновете, доставяни с балони, се превърнат в постоянна заплаха. Те биха могли да включват подобрено откриване на балони, промени в логистичните маршрути и схемите на движение или нови методи за прекъсване на връзката на дроновете, свързани със Starlink. Украйна тогава би модифицирала системата в отговор, продължавайки цикъла на технологична адаптация, който характеризира войната.

В по-широк план тази тактика отразява основна тема на руско-украинската война, при която новите способности не винаги изискват изцяло нови технологии. Балоните са сред най-старите форми на военната авиация, докато сателитните комуникации и FPV дроновете са продукти на съвременното бойно поле. Комбинирането на тези технологии позволява на Украйна да преодолее ограниченията, с които всяка система би се сблъскала поотделно. С развитието на войната и Русия, и Украйна ще продължат да комбинират стари и нови технологии, за да преодолеят предизвикателствата на все по-динамичното бойно поле.