При риболов: Американка с три деца се удави, спасявайки 7-годишния си син

31-годишната Анджелина Халимендик почина, опитвайки се да спаси 7-годишния си син. Той бил отнесен от течението в река Дес Плейнс в природния резерват „Индипендънс Гроув“, съобщи CBS Chicago. Майката завела трите си деца - 11-годишна дъщеря и двама синове на 7 и 9 години, на риболов, докато съпругът ѝ бил извън града, пише The New York Post.

Халимендик, която е от Хинсдейл, Илинойс, успяла да помогне на сина си и да го предаде в сигурни ръце, преди самата тя да потъне във водата, съобщава bTV.

Роднина и други хора, намиращи се наблизо, успели да извадят Халимендик от водата, преди на мястото да пристигнат спасителните екипи. На жената била направена сърдечна реанимация, но тя вече била погълнала прекалено много вода. По-късно била обявена за мъртва в медицинския център „Адвоукейт Кондел“.

Халимендик се е удавила, става ясно от резултатите от изследването на съдебната медицина в окръг Лейк. В района е имало проливни дъждове през изминалата седмица, заяви началникът на полицията към природните резервати на окръг Лейк Рон Дейвис.