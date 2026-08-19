На Световното по хокей на трева: премиерът на Нидерландия аплодира годеника си

За нидерландския премиер Роб Йетен на Световното първенство по хокей на трева снощи се срещнаха два свята. Той беше на трибуната като премиер, за да подкрепя Нидерландия, докато в състава на Аржентина бе годеникът му Николас Кийнън. Това пише всекидневникът "Алгемейн Дагблад“. Събитието е широко отразено от местните медии.

"Оранжевите" спечелиха с 3:1.

Премиерът Йетен бе на трибуната в костюм с оранжев шал на врата, пише информационната платформа "Ню".

Изборът му на облекло в неделя предизвика реакции в социалните мрежи, тъй като по време на мача на годеника му – Аржентина срещу Япония - беше с фланелка с аржентинските цветове. Йетен първо е бил в оранжево, за да подкрепи отбора на Нидерландия в мача й срещу Нова Зеландия.

Николас Кийнън е аржентинския хокеист от висока класа, който живее в Нидерландия от 2017 г., припомнят нидерландските медии. Кийнън и Роб Йетен имат връзка от август 2023 г., а от ноември 2024 г. са сгодени.

По-рано този година Роб Йетен стана първият открито хомосексуален министър-председател на Нидерландия.

Йетен е „в същата лодка като краля на Нидерландия“, пише „Алгемейн Дагблад“, припомняйки, че Вилем-Александър е женен за Максима, която е аржентинка. Крал Вилем-Александър и кралица Максима още преди сватбата си са се договорили за коя страна ще викат по време на спортни състезания. Тъй като Максима е кралица на Нидерландия, тя по принцип подкрепя нидерландския национален отбор. Кралят от своя страна вика за Аржентина, стига тази страна да не играе срещу Нидерландия. Това важи и за Роб Йетен, пише още всекидневникът.

Предстои да се види дали нидерландският премиер ще бъде на трибуните в четвъртък по време на последния мач от груповата фаза, когато Аржентина излиза срещу Нова Зеландия, а Нидерландия - срещу Япония. „Оранжевите“ вече са си осигурили място в следващия кръг, припомнят медиите.

Нидерландският премиер получи снощи хубав сувенир: фланелка на „Оранжевите“ с номер 7, номерът на гърба на годеника му, но с надпис „Йетен“.

Днес Роб Йетен се завърнал към ежедневните си задължения. Правителството на малцинството трябва да постигне съгласие по бюджета за „Деня на принца“, който тази година е на 15 септември. „Работим усилено по въпроса“, казва той, цитиран от Ен О Ес./БТА, Ива Тончева