"Парите под дюшека" се завръщат в Русия: милиарди напускат банките заради страх от Кремъл

Руснаците теглят рекордни суми в брой от банките в страната на фона на нарастващите опасения, че Кремъл може да конфискува депозитите, за да финансира войната в Украйна. През първите две седмици на август обемът на пари в обращение се е увеличил с 286,4 млрд. рубли (2,5 млрд. лири), което отбелязва изтичане на средства от руската банкова система за седми пореден месец, според данни на централната банка, пише The Telegraph.

Анализатори и запознати с ситуацията приписват промяната в поведението на ескалиращата нестабилност, причинена от украинските атаки с дронове, икономическия песимизъм и опасенията, че държавата може да замрази депозитите или да наложи внезапно ограничение върху тегленията.

Руснаците все повече усещат последиците от инвазията на Владимир Путин в Украйна, която вече е в петата си година, тъй като Киев продължава да нанася удари с дронове с голям обсег срещу нефтопреработвателните заводи в Москва и други икономически цели.

"Дроновете летят. Неща горят. Напрежението нараства. И може би се проявява народната мъдрост, че хората трябва да държат пари в брой под възглавницата си, а не някъде в банките, откъдето може никога да не ги получат обратно", заяви бивш финансов служител пред WP.

Според данните, през всеки работен ден на август банките са губили пари в брой, като най-големият отлив от 56,8 млрд. рубли е регистриран на 12 август.

Това последва рекорден отлив на пари през юли, когато бяха изтеглени над 620 млрд. рубли, с което натрупаната обща сума от началото на годината достигна 2,4 трилиона рубли.

Това надвишава сумата от 2 трилиона рубли, изтеглени през първата година от инвазията през 2022 г., по-голямата част от които бяха изтеглени през първите две седмици през февруари и март, когато домакинствата и фирмите се втурнаха да теглят пари.

Скокът в търсенето на налични средства изчерпа рубльовата ликвидност на банките, което накара Централната банка на Русия да разшири кредитирането към банковия сектор.

Дефицитът на рубльова ликвидност достигна рекордно високо ниво от март 2022 г. насам, съобщи руският информационен канал RBC. Тези ограничения оставиха много банки без достатъчно налични средства за закупуване на държавни облигации.

По-рано тази година в руските канали в Telegram се разпространиха слухове за предстоящо замразяване на банковите депозити на руснаците. Антон Силуанов, руският министър на финансите, издаде изявление, в което нарече публикациите "фалшиви новини". Икономическите анализатори заявиха, че подобен ход би бил крайно малко вероятен.

Решението на Кремъл да прекъсне мобилния интернет в големи части от страната, което попречи на руснаците да използват картите си,

също доведе до по-голяма нужда от налични пари.

Повишаването на данъците, упоритата инфлация и по-строгият правителствен контрол върху финансовите транзакции са сред другите вероятни фактори.

В допълнение към натиска големите компании също прехвърлят средства в чужбина, за да предпазят активите си от потенциално изземване от руските регулаторни органи. През второто тримесечие на тази година от страната бяха изтеглени около 800 млрд. рубли.

Твърди се, че елитът от милиардери е все по-разтревожен както от мащабната кампания на Кремъл за национализация, която постави трилиони рубли под държавен контрол, така и от ударите на Украйна, насочени срещу предприятия, с цел да се засили натискът върху руската икономика.

Въпреки това, като неочаквана печалба за Путин, усилията му да си осигури "дарения" от олигарсите за подкрепа на затруднената военна икономика на страната през март донесоха стотици милиарди рубли във федералния бюджет до средата на август, съобщи в понеделник московският бизнес вестник "Ведомости".

Оптимизмът на руснаците по отношение на икономиката се срина до рекордно ниско ниво тази година. Проучване, публикувано от агенцията за социологически проучвания през юни, показа, че 60 процента от руснаците смятат, че местните икономически условия се влошават.

През уикенда Путин уволни главния икономист на втората по големина банка в Русия, след като руските медии съобщиха за критичните му коментари относно икономическото състояние на страната и предположиха, че Москва ще загуби "войната на изтощение" срещу Украйна.