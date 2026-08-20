Командир на НАТО: Украйна ни показа защо трябва да върнем забравени умения от Студената война

Обучението на украинските войски за война с Русия напомни на западните инструктори колко важна е електронната война – ключово умение, на което се обръщаше по-малко внимание след края на Студената война, но което се оказва все по-значимо в съвременните военни действия.

Норвегия ръководи нова многонационална тренировъчна инициатива на територията на НАТО, за да подготви украинските войски за бой. Инструкторите споделят западните практики, но също така черпят поуки от участващите украински войници, които носят ценен опит, придобит в бой, в области като електронната война и войната с дронове.

Обучението на украински войници е един от начините, по които партньорските държави могат да пренесат уроците от войната в собствените си въоръжени сили, заяви пред Business Insider бригаден генерал Атле Молде, командирът, ръководещ Task Force Legio.

Един от уроците, които Норвегия извлича от това сътрудничество, каза той, е подновената важност на способностите за електронна война.

Електронната война беше област, в която "Западът или НАТО и западните сили разполагаха с доста голям капацитет още по времето на Студената война", каза Молде.

Сега, каза той, Западът трябва "да възстанови това".

Част от войната в Украйна е ожесточена битка за електронна война.

И двете страни се опитват да засичат, да заглушат и да нарушат комуникациите, дроновете, навигацията и сензорите на противника.

И двете армии постоянно разработват нови тактики и технологии, за да поддържат собствените си системи в работно състояние, докато нарушават тези на противника.

Войната в Украйна изправи западните въоръжени сили пред изискванията на съвременните мащабни военни действия, което наложи по-големи инвестиции в технологии, както и в онези критични способности, които бяха оставени да атрофират в ерата след Студената война.

Електронната война е един пример. Тя беше основен приоритет по време на Студената война, когато и двете страни се стремяха да нарушат вражеските комуникации и радари, като същевременно защитаваха своите. Този акцент отслабна в конфликтите, в които западните въоръжени сили се включиха след това, като борбата срещу бунтовниците и тероризма.

Генерал-маргал сър Джон Стрингър, заместник-върховен командващ на НАТО в Европа, заяви пред Business Insider по-рано тази година, че военните командвания трябва да се научат да се скриват "на пръв поглед", като контролират своите електронни сигнали.

Радиостанциите, радарите, каналите за предаване на данни и други системи могат да излъчват сигнали, които врагът може да засече и да използва за локализиране на щабовете. Контролирането на тези излъчвания, докато се търсят тези на врага, е част от по-широката борба за електромагнитния спектър, която включва и електронната война.

Главен маршал на въздушните сили сър Стюарт Пийч, бивш председател на Военния комитет на НАТО, заяви през 2024 г., че макар НАТО да не е инвестирало значително в електронна война в продължение на десетилетия, "Русия никога не е спирала да води електронна война".

Той каза, че Украйна е "най-гъстото и опасно електромагнитно оперативно пространство, което някога сме виждали", като добави, че "трябва да се учим от украинците, които се борят за живота си и за страната си".

В лагера "Йомсборг" електронната война, както и пилотирането на дронове, не е нещо, което партньорите преподават на украинските войници, тъй като Украйна вече има голям опит и в двете области, заяви пред Business Insider майор Джон, оперативният офицер S3, отговарящ за синхронизирането на цялостната тренировъчна операция, като помоли да бъде наричан само с първото си име по съображения за сигурност.

Бойният опит на Украйна е в основата на усилията за обучение. Вместо да се следва учебна програма, изготвена от 11-те участващи западни сили, Украйна им казва от какво се нуждае и върху какво иска да се съсредоточи. Украински инструктори помагат в провеждането на курса, а опитът на украинските войници се включва в обучението.

Великобритания, която също обучава украински войски, заяви, че обучението на украинците ѝ е помогнало да преосмисли основни аспекти от начина, по който обучава собствените си войски за бой.

Молде посочи, че други ключови поуки, които Норвегия анализира от обучението, включват начина, по който Украйна ефективно използва дроновете, и как Норвегия може да се защити от начина, по който Русия използва дроновете, както и важността на противовъздушната отбрана.

Значението на противовъздушната отбрана е урок, който партньорите казват, че извличат от войната. Противовъздушната отбрана е още една способност, която съюзниците пренебрегнаха след края на Студената война, но към която сега трябва да се върнат. Съюзниците намалиха инвестициите в наземни системи за противовъздушна отбрана след Студената война, но сега ги увеличават, загрижени, че с рязкото нарастване на евтините дронове няма да бъде възможно да се разположат достатъчно защитни средства, за да се защити всичко или дори всички критично важни обекти.