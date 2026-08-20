31 дни протести в Украйна: Защо уволнението на Федоров предизвика гняв срещу Зеленски

Вече повече от месец украинците протестират срещу уволнението на министъра на отбраната Михаил Федоров от президента Зеленски, като се събират ежедневно в Киев. Макар отстраняването на Федоров да е непосредственият повод, демонстрациите отразяват по-широкото недоволство на обществото от честите правителствени преструктурирания и усещаната липса на прозрачност. Протестиращите разглеждат Федоров, привърженик на технологиите и воденето на война с дронове, като представител на жизненоважна, модерна стратегия за спасяване на човешки животи в условията на недостиг на личен състав, в контраст с по-старите военни подходи. Уволнението му се превърна в обединяващ фактор за онези, които изискват ефективно лидерство и иновативни решения срещу численото превъзходство на Русия, пише за Forbes Дейвид Кириченко.

На 15 август пред Драматичния театър "Иван Франко", близо до Майдан в Киев, протестиращи се събраха за 31-вия ден от демонстрациите. През цялата вечер десетки млади украинци, заедно с някои по-възрастни пенсионери, държаха картонени плакати и скандираха в посока близката президентска канцелария.

"Днес е 31-вият ден, в който президентът не ни слуша", скандираше тълпата.

Основният въпрос: уволнението на бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров. Президентът Володимир Зеленски официално уволни Федоров на 15 юли, позовавайки се на спорове с бившия главнокомандващ Александър Сирски, който сам беше уволнен на 21 юли.

Но за много от протестиращите Федоров представляваше нещо по-голямо от просто министерски пост. На 35 години той олицетворяваше ново поколение лидери, които прегърнаха технологиите и насърчаваха внедряването им в украинската армия.

Той беше откровен относно предизвикателствата пред Украйна по отношение на човешките ресурси, след като пое поста на министър на отбраната през януари. В изказване пред украинския парламент след гласуването за назначаването му Федоров заяви:

"Днес не може да се води война с нови технологии, използвайки стара организационна структура. Необходими са всеобхватни промени."

Подходът му целеше да използва технологиите, за да компенсира тези недостиг, като по този начин облекчи тежестта на мобилизацията, която остава болезнена тема за украинското общество.

Този подход го постави в контраст със Сирски, когото критиците възприемаха като представител на по-старото поколение военно ръководство. Сирски се отличи с отбраната на Киев, контраофанзивата в Харков и нахлуването в Курск. Но непопулярни решения, като задържането на Бахмут въпреки тежките украински загуби, доведоха до критики към подхода му към личния състав и загубите на бойното поле. Той беше критикуван и за микроуправлението на военните операции, което понякога обаче се оказа в негова полза, като например при организирането на изненадващата операция в Курск.

В много градове в Украйна протестите вече продължават повече от месец.

Броят на протестиращите варира, като в някои дни се събират по-големи тълпи. В Киев броят на участниците варира от стотици до хиляди, според репортаж на Kyiv Independent.

Но демонстрациите не са свързани само с бившия министър на отбраната. Марк Савчук, жител на Киев, заяви, че уволнението на Федоров се е превърнало в повод за изразяване на по-широко недоволство от правителството и неговите повтарящи се кадрови промени.

Савчук каза, че уволнението на Федоров се е превърнало в повратна точка, защото той е бил възприеман благосклонно от много украинци, докато други длъжностни лица, считани за по-малко ефективни, са останали на постовете си.

На вечерния протест Яна Куринска, жителка на Киев, помагаше в организацията на пункта за вода и центъра за дарения за протестиращите. Наблизо имаше картонени табели, които хората можеха да вземат и да добавят свои собствени послания.

Тя каза още, че хората са разочаровани от липсата на информация или адекватно обяснение от страна на президента защо Федоров е бил уволнен.

"Водим война, живеем във военно време и това беше много опасно решение", каза Куринска. "Той вероятно беше най-ефективният човек на този пост, ако го сравним с другите министри, които сме имали по време на война. Стратегията му е добра. Вероятно беше единственият, който имаше стратегия."

Този аргумент помага да се обясни защо уволнението на Федоров е намерило отзвук сред по-младите украинци. За тях дебатът около бившия министър на отбраната засяга и въпроса как Украйна трябва да се бори с по-голям враг, като същевременно запазва най-ограничения си ресурс: хората си.

Въпреки че е млада демокрация, Украйна има богата история на протести – от Оранжевата революция през 2004 г. до Революцията на достойнството през 2013 г. Дори по време на война обществените демонстрации са оказвани натиск върху правителството да промени курса си. Когато през лятото на 2025 г. Зеленски подписа закон, насочен срещу независимостта на двата основни антикорупционни органа в Украйна, това предизвика вълна от протести, което накара правителството да промени курса си.

Дъглас Дейвис, съосновател на Украинския алианс за медицински обмен и развитие (UA-MED), който присъстваше на митинга, заяви, че е загрижен за противоречията около уволнението на Федоров, особено предвид връзките, които Федоров беше изградил със западни партньори, включително Илон Мъск. Но той беше впечатлен и от самите демонстрации.

Тъй като продължаващата руска инвазия не дава признаци, че ще приключи скоро, много украинци, включително младежта на страната, разбират, че войната може да продължи години наред. Украйна не може да се мери с Русия по население или ресурси, а за онези, които протестират срещу уволнението на Федоров, технологиите са един от начините да се намали този дисбаланс, като същевременно се запазят войниците, които Украйна не може да си позволи да загуби.