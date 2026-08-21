Евакуират село заради огромен горски пожар в Сърбия

Горски пожар в Сърбия, бушуващ седмици наред в обширен природен резерват, вчера доведе до евакуации. Междувременно руски противопожарен самолет помага на екипите в борбата с пламъците.

От началото на август пожар бушува в обширни части от горския резерват Делиблатска пескара, на около 60 километра източно от Белград.

След като температурите днес достигнаха 39°C в някои части на страната, държавната телевизия РТС съобщи, че малко селце в покрайнините на резервата е било евакуирано, след като силни ветрове са тласнали пламъците към домовете.

„Ситуацията остава трудна“, каза министърът на вътрешните работи Ивица Дачич, но отбеляза, че досега няма съобщения за щети, предаде БГНЕС.

Самолетът „Илюшин“ пристигна късно в сряда, след искане за помощ от Белград, тъй като горещата вълна се завърна на Балканите, предизвиквайки десетки пожари в региона.

Руският противохожарен самолет с капацитет 42 000 литра беше видян от журналист на AФП да гаси части от пожара, докато местните жители наблюдаваха в четвъртък следобед.

Но Дачич каза, че дори след многократни преминавания, пожарът е останал опасен.

„Малко хора наистина осъзнават сериозността на ситуацията, поради пясъка, жегата и екстремните температури“, каза той.

Предупреждения за екстремни условия са издадени в по-голямата част от Балканите, а властите предупреждават за завръщане на знойните горещини, които обхванаха Европа това лято.

В съседна Босна пожарникарите също се бореха да овладеят големи пожари в планините на северозапад, възпрепятствани от продължаващата заплаха от противопехотни мини, останали след войната през 90-те години.