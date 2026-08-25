Пожар край Кавала: Самолети, хеликоптери и дрон се включиха в гасенето

Пожар избухна в район с ниска растителност в местността Вриси, община Пангео, край Кавала в Северна Гърция.
В гасенето са включени 34 пожарникари с осем пожарни автомобила, както и две пехотни групи от специализираните противопожарни подразделения ЕМОДЕ.
От въздуха огънят се атакува от два самолета и два хеликоптера.
Община Пангео подпомага операцията с водоноски, които доставят вода за гасенето.
Районът се наблюдава непрекъснато и с дрон, оборудван с термална и оптична камера.
На място е изпратен и специализиран екип от Кавала, който трябва да установи причините за възникването на пожара.
Към момента няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.