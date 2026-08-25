Пожар край Кавала: Самолети, хеликоптери и дрон се включиха в гасенето

Пожар избухна в район с ниска растителност в местността Вриси, община Пангео, край Кавала в Северна Гърция.

В гасенето са включени 34 пожарникари с осем пожарни автомобила, както и две пехотни групи от специализираните противопожарни подразделения ЕМОДЕ.

От въздуха огънят се атакува от два самолета и два хеликоптера.

Община Пангео подпомага операцията с водоноски, които доставят вода за гасенето.

Районът се наблюдава непрекъснато и с дрон, оборудван с термална и оптична камера.

На място е изпратен и специализиран екип от Кавала, който трябва да установи причините за възникването на пожара.

Към момента няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.