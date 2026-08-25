Украйна има оръжия и инвестиции, но не достигат инженери

Темпото на иновациите на украинското бойно поле означава, че войските на фронта може да се нуждаят от нов модел дрон в рамките на няколко седмици, но отбранителната промишленост на страната е изправена пред критичен недостиг на работна ръка, който заплашва да забави това темпо.

Десетки милиарди долари инвестиции и военното търсене са стимулирали създаването на хиляди компании в отбранителния сектор в Украйна, но предлагането на работна ръка не успява да поддържа темпото. Юрий Фарапонов, главен оперативен директор на BlueBird Tech, заяви, че компанията му не може да отговори на някои заявки от фронта, защото не разполага с достатъчно инженери. Друга компания наскоро е отмъкнала мениджър по производството, като му е предложила три пъти по-висока заплата от предишната, както и безплатно жилище, сподели Сергей Висоцки, вицепрезидент на Националната асоциация на украинската отбранителна промишленост. Някои компании издирват пенсионирани специалисти и ги молят да се върнат на работа, пише Bloomberg.

Недостигът на работна ръка се очертава като едно от най-големите препятствия пред разширяването на украинското производство на оръжие и ускоряването на иновациите, казват запознати с бранша.

"Пазарът преживява нещо, подобно на вътрешен канибализъм: непрекъснато се обръщаме към едни и същи хора и използваме всички възможни средства", за да ги наемем, каза Марта Крипяк, ръководител по отбранителни технологии в агенцията за подбор на персонал Lobby X.

Населението в трудоспособна възраст в Украйна намаляваше от десетилетия и спадна още по-рязко след мащабната руска инвазия през 2022 г., тъй като милиони избягаха в чужбина, а други се присъединиха към армията.

В областта на отбранителните технологии недостигът пряко засяга залога на Украйна, че технологията ще компенсира нейния недостатък на работна ръка на бойното поле.

Проведено през април проучване сред 27 компании за отбранителни технологии от агенцията за подбор на персонал CORE Team установи, че фирмите са увеличили работната си сила с повече от 50%, като общо са наели хиляди хора, за една година. Всички очакват по-нататъшно разширяване, но посочват, че има недостиг на квалифицирани кандидати. Още преди войната техническото и професионалното образование бяха загубили популярност и много специалисти заминаха за по-добре платена работа в чужбина, каза Висоцки.

Броят на професионалистите нараства, тъй като хората се преквалифицират,

заяви главният изпълнителен директор на CORE Team Анна Король, но секторът се разраства много по-бързо. Някои специалности, разработчици на хардуер, специалисти по радиочестоти и антени, химици, необходими за производството на взривни вещества, са толкова дефицитни, че специалистите по подбор на персонал казват, че на практика познават всички налични кандидати.

Липсата на кадри е особено вредна за иновациите, заявиха няколко представители на сектора, тъй като оръжията стават все по-сложни и изискват по-специализирани знания.

Разширяването на производството също страда. Дори когато дадена компания успее да намери достатъчно заварчици и монтажници, например, има твърде малко производствени мениджъри и инженери по технологични процеси, които да контролират и разширяват производствените линии, каза Висоцки.

Когато дадена компания трябва да изпълни поръчка в кратки срокове, длъжностните наименования могат да станат без значение: счетоводители и служители от отдел „Човешки ресурси“ могат да бъдат привлечени да помагат при сглобяването на дронове или при товаренето на пратки, каза Крипиак. Няма баланс между работата и личния живот, добави тя, като се има предвид дългият работен ден в производствените обекти, които са мишени на руски удари. Това води до по-малко кандидати: свободните позиции в областта на отбранителните технологии са привлекли средно едва 1,5 до 3,8 кандидатури през юли на DOU.ua, популярна платформа за работа в технологичния сектор, в сравнение с десетките кандидатури за граждански софтуерни позиции. Но на работниците в отрасъла им пука, че техният краен клиент е войник, каза Фарапонов.

Според специалистите по подбор на персонал чувството за цел често привлича хората към този сектор, но има и осезаеми предимства.

Според проучването на CORE Team почти девет от всеки десет компании са повишили заплатите през изминалата година, за да останат конкурентоспособни. Компаниите активно търсят специалисти в страната и се опитват да привлекат обратно други от чужбина, казват запознати с бранша. Хората с рядка експертиза понякога работят за няколко производители едновременно.

Мъжете във военна възраст, работещи в компании от отбранителния сектор, получават и освобождаване от наборна служба.

А възможностите за кариерно развитие са безпрецедентни за Украйна, казват специалистите по подбор на персонал. Фарапонов, например, е работил в маркетинга, преди да се присъедини към BlueBird Tech през 2024 г., за да сглобява дронове в работилница, наподобяваща гараж. В рамките на две години, с разрастването на компанията, Фарапонов оглави производството във фабрика, а след това стана главен оперативен директор на компанията. Подобно кариерно израстване не е необичайно.

Компаниите, които не успяват да намерят опитни служители, все по-често наемат хора без технически опит, а след това ги обучават. Работниците по сглобяване могат да бъдат обучени за няколко седмици, каза Марина Швидченко, директор по човешките ресурси в „Vyriy Drone“. Компанията управлява академия, която подготвя хора без съответен опит за производствени длъжности, а след това превръща много от тях в мениджъри и ръководители на екипи.

Обучението на служители в областта на научноизследователската и развойна дейност отнема повече време, което повишава ценността на специалистите с висше образование. От 2022 г. украинските университети предлагат или възобновяват специалности, свързани с отбраната.

Всички 32 първи випускници на една такава специалност, магистърска програма по безпилотни летателни апарати в Киевската школа по икономика, бяха незабавно наети от индустрията за безпилотни летателни апарати, според Иван Остроумов, ръководител на програмата.

Въпреки че специалностите, свързани с отбранителните технологии, отбелязаха ръст в броя на записалите се студенти в университетите след мащабната инвазия през 2022 г., този ръст не успява да държи крак с нарастващото търсене в индустрията. През 2025 г., според данни на правителството, едва 671 студенти в цялата страна са започнали бакалавърска степен по аерокосмическо инженерство, което обхваща производството на дронове и ракети, а 464 са избрали химическо инженерство, което е изключително необходимо за производството на взривни вещества.