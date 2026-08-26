За какво е разговарял шефът на ЦРУ в Москва?

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, твърдят американски медии, сред които в. "Уолстрийт джърнъл".

По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че Ратклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, цитиран от ТАСС, че няма планирана среща между руския президент Владимир Путин и шефа на ЦРУ.

Новинарският сайт "Аксиос" писа, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони в Русия - Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

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Според специализирания сайт "Флайтрадар24" (Flightradar24) летателният апарат вече е отпътувал от Москва.

На този фон размяната на удари с дронове между Русия и Украйна продължи и тази нощ.

Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи, цитиран от ТАСС, за атака с безпилотни летателни апарати срещу логистичен център на руската компания за електронна търговия "Уайлдберис" (Wildberries). В резултат е избухнал голям пожар в град Котовск в този западен руски регион.

"Уолстрийт джърнъл" цитира експерти, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори предвид факта, че дипломатическите усилия на САЩ засега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

На този фон руският омбудсман Яна Лантратова каза тази нощ пред ТАСС, че Русия и Украйна подготвят нова размяна на голям брой военнопленници след тази от миналата седмица.

Би Би Си цитира бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, според когото "американците обикновено не изпращат в (руската столица) толкова високопоставен служител без предупреждение и в кратки срокове, освен ако не възникне нещо".

Форман допусна възможността целта на визитата да е реакция при ескалация предвид информациите, че инцидентите с дронове в Германия наскоро може да са свързани с Русия. Той спомена и за възможни преговори за освобождаване на задържани в Русия американци, още повече, че Ратклиф е изиграл роля за пускането на свобода на Ксения Карелина, която има двойно гражданство - руско и американско.

(БТА)