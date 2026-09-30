Изтребителят Су-75, с който Путин иска да матира Запада, още не е излетял от земята

През юни руската "Обединена авиостроителна корпорация" обяви, че изгражда първия работещ прототип на Su-75 Checkmate (Су-75 Шах и мат) - отговора на Москва на изтребителя от пето поколение F-35, произвеждан от американската компания Lockheed Martin. Рекламиран като по-евтин и по-усъвършенстван, както и оборудван със системи, подпомагани от изкуствен интелект, руският проект е съпътстван от дългогодишни забавяния и все още не е изпитан във полет, пише Kyiv Post.

Русия за първи път представи прототип на Su-75 Checkmate на Международния авиационно-космически салон на летище "Жуковски" през юли 2021 г. Като еднодвигателен стелт изтребител, Su-75 бе обявен за отговор на Москва към американския F-35 и бе предназначен да замени няколко модела от съветската епоха, като MiG-21 и MiG-23.

По онова време той бе описван като "по-лек, по-бърз, способен да лети на по-големи височини, по-маневрен и показващ изумителни характеристики - концептуално по-рентабилен и технически превъзхождащ" конкурентите си, според Kyiv Post.

Пет години по-късно самолетът все още не е извършил полет, въпреки че през юни руската "Обединена авиостроителна корпорация" заяви, че първият летателен прототип се изгражда в завода KnAAZ в Комсомолск на Амур (Руският Далечен изток), отбелязва още цитираният източник.

Забавянето на разработката кара наблюдателите да се питат дали, независимо колко е евтин, Su-75 има някакъв шанс да се конкурира със стотиците американски и китайски аналози, които вече са в експлоатация. F-35 извърши първия си полет през декември 2006 г., а серийните му варианти се появиха през февруари 2011 г.

Според някои мнения ресурсите, пренасочени за подкрепа на войната на президента Владимир Путин в Украйна, са допринесли за продължителните забавяния в разработката и производството на Su-75.

Как изглежда Checkmate от техническа гледна точка?

Според производителя, както съобщава руският телевизионен канал "Звезда", Checkmate развива максимална скорост до Мах 1,8 (2200 км/ч), има обсег на действие до 2900 километра без допълнителни външни резервоари за гориво и товароносимост на въоръжението до 7400 килограма. Стелт-характеристиките му се запазват при носене на до пет ракети "въздух-въздух" във вътрешни отсеци, а системите за полет и навигация са модернизирани с най-новия софтуер, базиран на изкуствен интелект.

Компанията твърди, че летателните му характеристики превъзхождат тези на F-35 (Мах 1,6 / 1900 км/ч), като цената му е 30 милиона долара спрямо 80 милиона долара за американския аналог. От фирмата също така посочват, че поради липсата на форсажна камера, разходите за един летателен час ще бъдат една шеста от тези за F-35.

Безпилотна версия на Su-75 беше представена на авиоизложението в Дубай през ноември 2025 г. Тя се отличава с липса на кабина за пилот, модифицирано крило и променена задна част на фюзелажа в сравнение с пилотирания вариант.

Обединената авиостроителна корпорация заяви още, че безпилотната версия е проектирана да действа като "безпилотен ведомник", използван в тандем както със Su-57, така и със Su-75. Този подход е в унисон с подобни концепции, изпитвани на Запад.

Обещанията на компанията обаче тепърва трябва да бъдат потвърдени, което ще стане едва след като бъде завършен и изпитан реален самолет - етап, който според уверенията на фирмата ще настъпи "скоро".