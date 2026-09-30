Атанас Славов за убийството на Илиян Филипов: Въпросът е какъв е мотивът

Убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов и необходимостта всички възможни версии за престъплението да бъдат проверени коментираха от "Демократична България". От партията настояват разследването да се води без политически или институционални чадъри.

Междувременно формацията сезира НАП с искане за проверка на имотното състояние на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Задържан е предполагаемият извършител на убийството на Илиян Филипов. Въпросът е какъв е мотивът и следствените версии трябва да бъдат разследвани. Адвокатската кантора на вътрешния министър Иван Демерджиев дълги години е обслужвала този бизнесмен. Става дума за крупен бизнесмен, който е спряган за близки връзки с Бойко Борисов, след това "Прогресивна България", конфликт с Петлешков. Всичко трябва да се разследва", заяви депутатът от "Демократична България" доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR". "НАП е сезиран с множеството данни, с които излязоха през годините за Борислав Сарафов. Бяха извършени проверки без да установят нарушения, но в променената политическа среда е възможно да има различен край на тези проверки. Ще получим отговор на въпросите как докато Сарафов е в съдебната система неговото семейство става собственик на крупни имоти", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Когато става въпрос за влияние на Сарафов в прокуратурата и следствието, несъмнено има такова, категоричен е доц. Славов.

"Министърът на правосъдието няма власт върху магистратите. Правосъдният министър е военен без оръжие. Нашите кандидати са ясни и имат професионални качества и интегритет. Публични хора са и може да се видят позициите им години назад. Подкрепяме Гюров и Кандев, вярваме в техния успех. Не изключвам да има политически мотив в казуса със Сандов.

Оказва се, че е водено някакво производство или проверка месеци или години наред и се изкарва точно сега, преди изборите. Защитаваме принципа, ако някой е извършил нарушение, да носи своята отговорност", посочи гостът.