Тръмп похвали задните части на сенатор: Никога преди не съм заглеждал мъж ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в разгара на междинната си кампания и изненада поддръжниците си на митинг в Кентъки в събота, като похвали задните части на сенатор.

Тръмп визираше сенатор Джон Хъстед от Охайо, който се присъедини към него на митинг по-рано тази седмица.

"Той дойде при мен и говори много мило, а аз просто стоях и оглеждах задника му. Никога преди не съм правил това с мъж", допълни веднага. "Огледах задника му, после раменете му, краката му, ръката му, челюстта му, изучавайки ги."

"Той има внушителна челюст", отбеляза Тръмп. "Би било много жалко, ако някой ден се срещнете с него в бар."