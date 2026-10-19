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Тръмп похвали задните части на сенатор: Никога преди не съм заглеждал мъж ВИДЕО

Тръмп визираше сенатор Джон Хъстед от Охайо

19.10.2026 | 13:28 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в разгара на междинната си кампания и изненада поддръжниците си на митинг в Кентъки в събота, като похвали задните части на сенатор.

Тръмп визираше сенатор Джон Хъстед от Охайо, който се присъедини към него на митинг по-рано тази седмица.

"Той дойде при мен и говори много мило, а аз просто стоях и оглеждах задника му. Никога преди не съм правил това с мъж", допълни веднага. "Огледах задника му, после раменете му, краката му, ръката му, челюстта му, изучавайки ги."

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"Той има внушителна челюст", отбеляза Тръмп. "Би било много жалко, ако някой ден се срещнете с него в бар."

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