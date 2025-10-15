Отлична оценка за българското вино от престижния престижния Concours Mondial de Bruxelles

Изба "Вила Ямбол" официално получи отличията си от престижния винен Concours Mondial de Bruxelles. Тържествена церемония по връчването им се проведе в началото на седмицата в столицата. Общо 73 медала спечелиха 27 български изби на всички издания през тази година. Резултатът от усилията им в производството се увенча с три големи златни медала, 26 златни и 44 сребърни в състезание с хиляди конкуренти от цял свят. Две от Големите златни отличия са именно за изба „Вила Ямбол“ – за тяхното Kabile Резерва Сира и за Vineyards Selection Тополица отново от Сира. Добре познатата винарна добави и други шест златни медала и три сребърни, с което се нареди на първо място от България.

"За нас винаги най-важен е вкусът на виното. Добрите оценки от критичното жури само потвърждават, че усилията и професионализмът ни са насочени в правилната посока“, коментираха от винарната. Тя е една от най-старите у нас – със 100-годишни винени традиции. "Вила Ямбол" е пазарен лидер със своята едноименна серия. Обработва близо 10 000 дка лозя и работи с 15 български и световни винени сортове.

Concours Mondial de Bruxelles е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година.

Министърът на туризма Мирослав Боршош определи тази година като много важна за българските винари и винения туризъм. Именно той връчи двете големи златни отличия на представителя на "Вила Ямбол" – Гергана Крикорян, директор "Производство".

"Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме, и с което разполагаме. Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света", посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво допълни: "Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят".