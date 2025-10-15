IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отлична оценка за българското вино от престижния престижния Concours Mondial de Bruxelles

"Вила Ямбол" донесе два Големи златни медала за своята Сира

15.10.2025 | 09:00 ч.
Изба "Вила Ямбол" официално получи отличията си от престижния винен Concours Mondial de Bruxelles. Тържествена церемония по връчването им се проведе в началото на седмицата в столицата. Общо 73 медала спечелиха  27 български изби на всички издания през тази година. Резултатът от усилията им в производството се увенча с три големи златни медала, 26 златни и 44 сребърни в състезание с хиляди конкуренти от цял свят. Две от Големите златни отличия са именно за изба „Вила Ямбол“ – за тяхното Kabile Резерва Сира и за Vineyards Selection Тополица отново от Сира. Добре познатата винарна добави и други шест златни медала и три сребърни, с което се нареди на първо място от България.

"За нас винаги най-важен е вкусът на виното. Добрите оценки от критичното жури само потвърждават, че усилията и професионализмът ни са насочени в правилната посока“, коментираха от винарната. Тя е една от най-старите у нас – със 100-годишни винени традиции. "Вила Ямбол" е пазарен лидер със своята едноименна серия. Обработва близо 10 000 дка лозя и работи с 15 български и световни винени сортове.

Concours Mondial de Bruxelles е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година.

Министърът на туризма Мирослав Боршош определи тази година като много важна за българските винари и винения туризъм. Именно той връчи двете големи златни отличия на представителя на "Вила Ямбол" – Гергана Крикорян, директор "Производство".

"Това, което виждаме, е  есенцията на винопроизводителите  ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме, и с което разполагаме. Тепърва ще се говори за  качеството и вкуса на българските  вина и това е начин да  популяризираме България като  дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни  по света", посочи и зам.-министърът  на земеделието Янислав Янчев.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво допълни: "Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят".

