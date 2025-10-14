Китай ще принуди 8 европейски автомобилни заводи да затворят?

Вялото търсене на автомобили и новите конкуренти като китайската компания BYD може да принудят европейските производители да затворят осем завода, докато секторът преминава през болезнено преструктуриране, сочат данни на консултантската компания AlixPartners.

На Стария континент като цяло автомобилните заводи работят средно на едва 55% от капацитета си, като заводите, които работят на под три четвърти от капацитета си, изчерпват печалбите на компаниите, пише AlixPartners, която предоставя консултантски услуги в областта на преструктурирането. Тя счита Stellantis за най-засегнатата компания, като европейските заводи на производителя на Alfa Romeo работят на около 45% от капацитета си.

„Европейските автомобилни производители ще загубят между един и два милиона коли в полза на китайските марки през следващите години“, казва Фабиан Пионтек, управляващ директор на AlixPartners в Германия. „Китайските автомобилни производители ще достигнат пазарен дял от около 5% в Европа през тази година“, допълва той.

Представител на Stellantis е отказал коментар.

Затварянето на завод е скъпо начинание и води до дълги преговори с влиятелни представители на работниците. AlixPartners счита, че затварянето на голям завод с около 10 хил. работници води до разходи от около 1,5 млрд. евро, като процесът отнема от една до три години.

След десетилетия на растеж производителите съкращават хиляди работни места и намаляват производството, тъй като търсенето не се е възстановило до нивата преди пандемията. Volkswagen затвори завода си в Цвикау, Германия, за една седмица този месец, а Stellantis временно спира производството в заводите, които произвеждат модели като Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale.

Доставките в Европа са се увеличили само с 0,9% миналата година до около 13 млн. автомобила, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители. Китайските марки като BYD и MG на SAIC Motor може да заемат 10% от пазара до 2030 г., което ще засили натиска за намаляване на капацитета, съобщават от AlixPartners.

Като цяло автомобилните заводи са печеливши, когато са проектирани да произвеждат най-малко 250 хил. автомобила годишно, според AlixPartners. Ако китайските производители продават около 2 млн. автомобила годишно в Европа до 2030 г., в региона ще има около осем завода в излишък, считат консултантите, цитирани от Bloomberg TV Bulgaria.

Затварянето на цели заводи е трудно в повечето европейски страни. В Германия представителите на работниците, които са членове на надзорните съвети на компании като Volkswagen и Mercedes-Benz Group, също могат да блокират решения.

Миналата година ръководството на Volkswagen имаше нужда от месеци, за да постигне споразумение с лидерите на синдикатите за намаляване на разходите и в крайна сметка се отказа от плановете за първото в историята затваряне на заводи на VW в Германия. Окончателното споразумение включваше съкращаване на капацитета и намаляване на броя на работниците с 35 хил. души.

„Това е дълъг процес и ръководителите се нуждаят от аргумент, че затварянето на завода е единственият жизнеспособен бизнес вариант“, коментира Том Гелрих, консултант и управляващ директор на AlixPartners.