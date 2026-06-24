Разузнаването: Не години, а месеци остават преди ИИ да се превърне в заплаха

Появята на мощни модели на изкуствен интелект, които биха могли да преобърнат глобалната киберсигурност, причинявайки хаос на правителствата и бизнеса, е само на няколко месеца разстояние, според доклад на водещи разузнавателни агенции.

"Петте очи", разузнавателен алианс, който включва Австралия, САЩ, Великобритания, Нова Зеландия и Канада, предупреди, че критично важни нови усъвършенствани модели на изкуствен интелект биха могли да улеснят извършването на кибератаки от злонамерени лица. Докладът идва, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп през юни блокира чуждестранни граждани от използването на най-новия модел на изкуствен интелект на Anthropic - Fable 5 и Mythos 5. Компанията за изкуствен интелект спря моделите в отговор.

В изявление от "Петте очи" се казва, че макар изкуственият интелект "може и да ни помогне да подобрим киберзащитата с течение на времето, той също така ускорява скоростта, мащаба и сложността на киберзаплахите".

"Очаква се моделите с изкуствен интелект Frontier да надминат настоящите очаквания на индустрията, като фундаментално трансформират както офанзивните, така и отбранителните киберспособности. Срокът не е години, а месеци", предупреждават анализаторите.

В доклада се призовава за действие, като лидерите са съветвани да разбират и оценяват рисковете, да приоритизират основните практики и контроли за киберсигурност, да овластят киберлидерите с власт и ресурси и да останат ангажирани, докато заплахите и насоките се развиват.

"Успехът ще дойде от правилното поставяне на основите, бързите действия и интегрирането на киберсигурността в основната бизнес стратегия", се добавя в доклада. "Тези, които не го правят, ще се сблъскат с нарастващ оперативен и стратегически недостатък."

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Въпреки че в доклада не се споменава конкретно компания или модел с изкуствен интелект, генеративните модели с изкуствен интелект могат да търсят пропуски в системите за киберсигурност и да ги използват

Докладът потвърждава това, което експертите по киберсигурност са казали преди това пред Euronews, а именно, че много модели с изкуствен интелект, които вече са налични днес, могат да използват слабостите в киберсигурността.

Разузнавателните агенции също предупредиха, че ненужната интернет свързаност, слабият контрол на самоличността и достъпа, липсата на планиране от страна на организациите, остарелите системи и бавните цикли на кръпка са слабостите, които изкуственият интелект ще използва. Тъй като моделите с изкуствен интелект ускоряват капацитета си и стават публично достъпни чрез софтуер с отворен код, рискът за киберсигурността също се увеличава.

"Бързите темпове на развитие на граничния изкуствен интелект означават, че допусканията за киберриск могат да остареят за месеци, а не за години", пишат агенциите. "Трябва да действаме предварително и да сме готови да се адаптираме и да устоим на променящите се заплахи."