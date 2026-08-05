Експерт за фишинг измамите: Проверявайте съмнителните линкове в bezopasno.net

За фишинг атаки с цел измами предупредиха европейските регулаторни органи. Новото е използването на усъвършенстван изкуствен интелект (AI), което прави атаките все по-трудно разпознаваеми.

Киберекспертът Христиан Даскалов заяви пред Bulgaria ON AIR, че AI не води до феноменална трансформация по начина, по който ни мамят във виртуалното пространство.

Тези опити обаче стават по-ефективни. Сега е много по-трудно да различим измамата от реалността.

"Не трябва да действаме припряно, защото само днес ще получим невероятна оферта за инвестиции с 15-20% възвращаемост", предупреди Даскалов.

Сайтовете на институциите ни не са достатъчно защитени

Той представи в ефира на "България сутрин" направено специално за телевизията ни проучване, което показва карта с базовата киберзащита на сайтове на институции у нас.

"Много малък процент от българските държавни администрации са защитени. БНБ няма защита от подмяна на подателя. Ако аз съм измамник, бих могъл да ви изпратя имейл на вас сякаш е изпратен от самата банка", посочи Даскалов.

Гостът отбеляза, че прилагането на интернет стандартите не те защитава автоматично, но ако не ги приложиш, ставаш рисков.

"Това показва липса на достатъчно киберхигиена от институциите и прави ползвателите незащитени. Тези защити са безплатни."

Даскалов съобщи, че влиза директива, в която експерти ще правят одити, ще показват грешките и ще налагат глоби на такива институции.

Как да останем защитени в интернет

Често допускаме грешката да потвърждаваме личните си данни уж пред банката в имейл, а всъщност ги предоставяме на измамниците.

"Когато се съмняваме дали да натиснем един линк, можем да влезем в bezopasno.net, да го въведем и ще получим точен отговор", съветва Даскалов.

Той насърчава потребителите да копи-пействат линковете и да ги проверяват преди кликване, било то и през ChatGPT.

Ако използваме неактуализиран браузър, той би позволил нашата машина да изтегли файл и така да активираме атака, алармира Даскалов.