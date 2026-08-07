КНСБ пусна AI асистента Чавдар: Дава съвети за заплати и трудови права

"Чавдар" е първият изкуствен интелект, който КНСБ управлява. Алгоритъмът ще дава съвет за заплати и права.

Платформата "Чавдар" е първата по рода си в Европа в тази сфера и предоставя безплатни юридически консултации, както и помощ при преговори за заплати. Вицепрезидентът на КНЦБ Тодор Капитанов даде повече разяснение в предаването “България сутрин”.

"Започнахме тази инициатива и първоначалната версия предоставяше само и единствено юридически консултации, за разлика от сегашния пакет, който е разширен. В нашата система предходният вицепрезидент Чавдар Христов, който е изключително уважаван както от мен, така и от колегите, има изключително голям принос в развитието на трудовото законодателство. И с колегите решихме да е в негово име и се надяваме изкуственият интелект да работи точно толкова, колкото неговия естествен", обясни експертът.

Капитанов добави, че “Чавдар” предоставя информация и на чужди езици.

“Разликата е огромна, защото когато става въпрос за работни взаимоотношения, за трудови права, за заплащане, за отношение с ръководството - тогава отговорността, която има като система, която ние управляваме, е много по-висока и заради това всичко е изградено по изключително прецизен начин, без да си позволяваме да халюцинира. И това е голямата разлика с всички други изкуствени интелекти. А когато има по-заплетени казуси, ние насочваме към човек, който е най-добрият специалист в сферата - ако човек има съмнение и има нужда от допълнителна консултация от юрист, икономист", допълни Капитанов пред Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че предстои системата да бъде "ъпгрейдната" с още по-специфични информации. Капитанов добави, че КНСБ се грижи да дава актуална информация, а един от най-често срещаните въпроси от потребителите е за температурата на работното място.

“Той е толкова често задаван въпрос, колкото как служителите да си поискат по-високо възнаграждение. Ние си мислехме, че асистентът ще бъде използван при уволнение, конфликти, но половината от въпросите са свързани с това как човек да подобри заплащането си и условията на труд", поясни гостът.

Платформата е безплатна

"Всички служители и работници могат да влязат и да зададат всички въпроси, които ги интересуват. Възможно е да генерира и документи. Отговорността е много голяма, знаем, че хората го ползват и от това зависят доходи, съдби на семейства, взаимоотношения с колеги, с работодатели. Действаме изключително прецизно", подчерта Капитанов.

Минималната работна заплата

Капитанов коментира и замразяването на минималната работна заплата и каза, че “това е доста жалко”.

"Тя е най-ниската в Европа. Жалко е, че работещите трябва да се борят за своите трудови права. За нас е изключително важно държавата да не хвърля вълка и агнето да се разберат за механизма за МРЗ, а да застане между тях и да води процесите на разговорите. Бизнесът не прави своите компромиси, КНСБ и КТ Подкрепа" също имаме своите тези, които са доказани. По-притеснителното е, че сега се казва, че ще има нов механизъм, а въпреки това в законодателната програма на правителството няма такова нещо", коментира вицепрезидентът на КНСБ.

Капитанов добави, че КНСБ е водила и сериозна кампания за ограничаване на сивата икономика.

"Тук е ролята на контролните институции. Институцията, която отговаря за това, е Инспекцията по труда. Но те нямат достатъчно капацитет да покрият всички проверки и ако има политика, тя не трябва да бъде насочена срещу ограничаване на права на работещи служители, а засилване на капацитета и контролните функции на контролните институции. Когато започнат разговорите за следващия бюджет, ако не получим достатъчно гаранции за механизъм за МРЗ, който е в интерес на хората, ще предприемем няколко хора, включително работа с европейски институции", категоричен е Капитанов.

Гледайте видеото с целия разговор.