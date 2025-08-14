Край Аляска "ври" от кораби - руски, китайски, американски...

Военен кораб на ВМС на САЩ е разположен в северната част на Тихия океан, докато военноморска флотилия от руски и китайски кораби се приближава към отдалечените острови на Аляска по време на съвместен патрул. Говорител на Трети флот на САЩ потвърди пред Newsweek, че разрушителят USS Carl M. Levin е в ход за „рутинни операции“, добавяйки, че ВМС често действат в Северния Пасифик, за да „подкрепят морската отбрана на родината“.

Русия и Китай са сформирали квазисъюз в рамките на така нареченото си „партньорство без ограничения “, стремейки се да предизвикат САЩ чрез задълбочаване на сътрудничеството и координацията по всички въпроси, включително военните и сигурността.

Москва и Пекин започнаха военноморски патрул в Азиатско-тихоокеанския регион миналата седмица. Корабите от двете страни достигнаха руско пристанище в Далечния изток, както беше съобщено във вторник, на около 575 мили от Ату, най-западният остров в Алеутските острови на Аляска.

Съвместният патрул идва в момент, когато Китай разположи пет изследователски кораба в арктически води близо до Аляска, засилвайки присъствието си в региона. Междувременно, в петък в Аляска е насрочена президентска среща между САЩ и Русия относно войната в Украйна.

Разполагането на разрушителя „Карл М. Левин“ беше разкрито за първи път в набор от четири снимки, публикувани от ВМС между вторник и сряда, показващи как разрушителят извършва операции в неразкрити води в Северния Пасифик между 30 юли и 6 август.

В сряда Военноморските сили публикуваха друга снимка – направена предния ден – на кораба „Карл М. Левин“ по време на разполагането му.

Evergreen Intel, анализатор на разузнавателна информация с отворен код в платформата за социални медии X, заяви пред Newsweek, че снимката е геолокирана близо до остров Адак, част от Алеутските острови. Военният кораб вероятно е напуснал пристанището Адак и се е насочвал на север, каза анализаторът.

Междувременно, новинарският канал The Alaska Landmine сподели във вторник снимка, направена от остров Адак, на която се съобщава, че неидентифициран разрушител изглежда преминава близо до острова.

След въвеждането си в експлоатация през 2023 г., „Карл М. Левин“ е базиран в Пърл Харбър, Хавай. По време на изпитание за противовъздушна и противоракетна отбрана преди две години, военният кораб демонстрира своите възможности, като прехвана две балистични ракети с малък обсег и две крилати ракети.

Преди текущото си разполагане в Северния Пасифик, „Карл М. Левин“ участва в Седмицата на флота в Лос Анджелис в края на май.

Предстои да се види дали руските и китайските военноморски кораби, провеждащи съвместния патрул, ще плават на север към Берингово море, което граничи с Аляска и Алеутските острови.