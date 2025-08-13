IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Александров вече не е директор на 51-во училище В София

Новият директор на училището ще е Веселин Стефанов

13.08.2025 | 15:16 ч. Обновена: 13.08.2025 | 20:09 ч. 17
Asen Alexandrov, Facebook

Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище. Новината съобщи самият той с пост в социалните мрежи.

“На проведения конкурс за нов директор на училището е победил най-достойният - Веселин Стефанов - заместник-директор в 51-во СУ и инициатор и двигател на най-интересните събития в училището през последните години”, се казва в съобщението Александров.

Доскорошният директор заяви, че Стефанов се е подготвял за този пост вече 10 години и сега е моментът, в който мечтата му е срещнала доверието на колегите.

Александров добавя, че в момента е раздвоен - изпитва и тъга, и радост.

“Знам, че 51-во остава в ръцете на един вдъхновен , способен и сърдечен млад човек, който носи в себе си духа на нашето училище и ще го пази с обич и отдаденост. 51-во не е просто училище – то е дом, семейство, кауза, смисъл, съдба”, се казва още в съобщението на Александров.

51 СУ София директор Асен Александров
