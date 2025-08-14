Путин се страхува от Билецки, 20 000 украинци се бият за него

Новият командир на 3-ти армейски корпус на Украйна има широки рамене и дебела кожа. Мразен от президента на Русия Путин като лице на украинския национализъм, 46-годишният полковник Андрей Билецки е оцелял след опити за убийство и обвинения в неонацизъм, които биха сложили край на повечето кариери. И все пак сега той носи отговорност за живота на 20 000 войници, издигнал се до командване, въпреки че няма официално военно образование, пише The Times.

Той е натоварен със задачата да държи повече от една десета от фронтовата линия, като с пет бригади обединява корпус, мотивиран от силна националистическа идеология.

„Секторът, който поех, е едно от двете основни направления на руската офанзива“, казва той пред „Таймс“ в Киев. „В района на Лиман Украйна губеше около 60 квадратни километра на месец, преди да пристигнем. Успяхме да намалим настъплението на противника почти до нула.“

Билецки не е непознат и остава силно оспорвана фигура в Украйна, въпреки че е смятан за един от най-ефективните военни командири в страната. Първоначално той се научава да се бие с проруски демонстранти по улиците на родния си град Харков, на 20 мили от руската граница, и усъвършенства бойните си умения по време на последвалия престой в затвора като ръководител на националистическата група „Патриот на Украйна“.

През 2014 г., когато Русия анексира Крим и започна хибридна инвазия в Донбас, той основава и командва батальон „Азов“, който бързо се превръща в мишена на руската пропаганда както поради ефективността си на бойното поле, така и поради подкрепата си за открито бели расистки членове. През същата година той е избран за независим депутат от крайнодясна платформа. Самият Билецки е обвинен в написването на антисемитски коментар през 2010 г., обвинение, което той категорично отрича.

Днес обаче той се представя като реформиран човек. „Всъщност това беше руска измислица“, казва той за твърденията, отправени срещу него през 2010 г. „Мога недвусмислено да кажа, че не съм антисемит. В моята бригада имаме евреи, включително израелски граждани. Имаме командири на роти, командири на взводове, медицински офицери, които са евреи.“

В забележима промяна от реториката на пламенната си младост, където се събираше с оратори, осъждащи гейовете и мигрантите, той казва, че сега е „почти“ готов да защити правата им, за да може страната му да се интегрира по-тясно с Европа. „Колкото и да е странно, сега защитаваме правата на тези хора много повече, отколкото ако руснаците бяха дошли.“

Повратният момент за реабилитацията на Билецки настъпва през 2023 г., когато след залавянето на голяма част от ръководството на Азов по време на обсадата на Азовстал, той сформира 3-та щурмова бригада. Тя е развила почти култов статус.

Повишаването на Билецки до командир на корпус дойде през май тази година, тъй като Украйна се стреми да реформира армията си от бригадна система към корпусна система. Преди това десетки разнородни бригади и по-малки части се ротираха в регионалните командни центрове, което създаваше объркване относно техните възможности и координация.

Корпусната система е предназначена да обедини няколко бригади под командването на командири, които са постоянно отговорни за тяхното благополучие. Това дава на щабните офицери по-добро разбиране за силните и слабите страни на всяко подразделение, подобрява координацията и споделянето на разузнавателна информация и опит. Издигането на Билецки се дължи до голяма степен на ефективността на неговата бригада, съставена единствено от доброволци, млади хора, много от които с десни убеждения. Сега той разпределя закалените в битки ветерани от 3-та щурмова бригада в целия корпус, споделяйки опитни офицери и подофицери с останалите четири бригади, казва той.

Бригадата е известна като една от най-ожесточените бойни части в страната, а украинските поддръжници се насочват директно към Билецки, когато искат да дарят оръжия. През юли например Евика Силина, латвийският премиер, се срещна с него, за да му предаде 42 чисто нови бронирани бойни машини Patria. Великобритания е дарила най-малко 12 самоходни гаубици AS90.

Във време, когато усилията за набиране на войници са затруднени, а бригадите са недокомплектовани, изтощени и все по-деморализирани, неговата бригада е в пълен състав и се разраства. Докато други части се оттеглят около градовете Покровск и Константиновка, те се държат здраво при Лиман и Изюм.

Чрез издигането на Билецки, бивш депутат от опозицията, президентът Зеленски разшири влиянието на потенциален съперник. За Билецки обаче всяко политическо бъдеще изглежда далечно.

Днес той е фокусиран върху благосъстоянието на своите войници: качеството на храната, условията и екипировката им. Друга ключова съставка е идеологията, казва той. „Без значение как човек се озовава на война, той ще се изправи пред въпроса за собствената си смъртност. В този момент материалните стимули нямат значение, никой не е готов да умре за пари“, казва той. „В най-трудните моменти човек трябва да се идентифицира – с това да бъде воин, с военното братство и с мисия, която е по-голяма от самия него.“ Войските на Билецки са вярващи.

Неговите хора му приписват заслугата за това, че се е изправял срещу висши офицери. Билецки признава, че понякога се е сблъсквал с тях. „Понякога в 3-та бригада „разговорът човек с човек“ се счита за уместен и приемлив - но само в изключителни случаи“, казва той. „Трябваше да говоря по този начин с някои висши офицери по време на тази война. Защото смятах това, което правеха, за откровено предателство към войниците си.“

Има съобщения за понякога прилагане на насилие като дисциплинарно наказание за провали в бой или в миналото заради политически разногласия, нещо, което той отрича.

„Винаги казвам на моите хора: в обозримо бъдеще няма да воюваме с Великобритания, Съединените щати или Франция. Така че сме напълно отворени за работа с технологични компании от такива страни“, казва той. „Ние предоставяме пълен достъп. Нашето голямо предимство е, че предоставяме анализи след действия, резултати от тестове, реални данни от бойното поле – така че хората искат да работят с нас. Очевидно това ни дава достъп до съвременни технологии.“

Въпреки относителните успехи, които това е позволило на неговата бригада, Билецки признава, че Украйна се нуждае „от скорошни преговори“ заради реалността на фронтовата линия. Най-добрият залог за страната му, добавя той, е да държи руснаците в патова ситуация.

„Преговорите ще бъдат ефективни само когато напредъкът им падне до нула, а загубите им са високи“, казва той. „Само тогава те сериозно ще седнат за преговори. Дотогава всякакви разговори ще бъдат просто тактика за забавяне, докато не могат да започнат нови офанзиви.“

Дори и да се постигне крехък мир, Украйна трябва да милитаризира обществото си по подобие на Израел, казва той, с цел да си върне територията. „Нашият военно-промишлен комплекс може да се превърне в сериозен двигател на украинската икономика след войната. Не можем да живеем от дарения и субсидии. Нашият опит и голямата украинска армия биха могли да се превърнат в ключов компонент на европейската сигурност.“

„Вярвам, че ще си върнем територията“, добавя той. „Убеден съм, че Русия ще се сблъска с период на вътрешни сътресения. До този момент трябва да имаме обединено общество и силна военна сила, така че – подобно на Азербайджан в Нагорни Карабах – да можем бързо да си върнем това, което е наше, когато се появи възможността.“

Междувременно войските на Билецки са постигнали културен престиж. Музиканти от бригадата си сътрудничат по песни с украински рок и поп звезди. Нейните войници са във фокуса на предстоящия документален филм „2000 м до Андреевка“, направен от носителите на „Оскар“ продуценти на „20 дни в Мариупол“ . Билецки е харесал филма, казва той, въпреки брутално откровеното му изобразяване на загубите на бригадата му, докато те превземат село, което по-късно е отвоювано.

Той се е поучил от грешките, които е допуснал там. „По време на нападението над Андреевка първоначално избрахме южната посока като ключова ос. Това в крайна сметка проточи операцията и доведе до загуби, които може би е можело да бъдат избегнати. В крайна сметка само аз взех окончателното решение.“

Някои загуби са по-силни от други.

„Винаги е най-трудно да загубиш преките си подчинени, защото чувстваш, че може би не си направил всичко на 100 процента както трябва. Винаги е трудно.“

Билецки е загубил петима близки приятели след инвазията през 2022 г. , казва той. „С приятелите е различно - загубата на подчинени може да е по-трудна, но с приятелите е въпрос на това да нямаш с кого да говориш вечер. Просто да се обадиш и да споделиш деня си. Това е различен вид загуба.“

Билецки казва, че си представя бъдеще във войската, но репутацията му на ефективен лидер го прави все по-мощна политическа сила във военна Украйна. Той не се страхува да критикува неотдавнашния опит на Зеленски да поеме контрола над антикорупционните органи на Украйна . „Смятам, че този ход е неоправдан и неподходящ по време на война“, казва той.

Неговата визия за бъдещето, казва той, включва постоянно милитаризирано общество, което на практика се превръща в армия и арсенал на Европа, която се оказа обезпокоително бавна в изграждането на своя собствена.

И все пак, тя трябва да бъде демократична, а не авторитарна, казва той в друга завоалирана критика към Зеленски. „Максималната централизация по същество убива всичко. Чувствам, че си върша добре работата, така че вярвам, че имам правото да говоря честно и да наричам нещата с истинските им имена.“