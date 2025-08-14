Лео ди Каприо става на 50, но се похвали: Чувствам се на 32

Често обвързан с жени, много по-млади от него, Леонардо ди Каприо може би е намекнал защо разликата във възрастта не е от значение за него, докато го накараха да направи коментар по повод навършването на 50 години.

Холивудската звезда от филми като “Титаник“ и “Вълкът от Уолстрийт“ твърди, че се чувства сякаш е едва в началото на 30-те си години.

Американският режисьор Пол Томас Андерсън го попита: “Отговорете ми възможно най-бързо - ако не знаете на колко години сте в момента, на колко години бихте предположили, че сте?“

Ди Каприо не се замисли много и отговори: “Тридесет и две.“

Андерсън, режисьорът на най-новия екшън трилър на Ди Каприо, One Battle After Another, който излиза във Великобритания следващия месец, го помоли да размисли за своя важен рожден ден, който ще отпразнува през ноември.

“Това създава усещането, че имаш желание просто да бъдеш по-честен и да не си губиш времето. Мога само да си представя как ще се развият следващите няколко десетилетия. Гледам майка си например и тя просто казва точно това, което мисли и не губи време. Тя не губи време, опитвайки се да се преструва”, споделя холивудската звезда.

“Да бъдеш по-директен и да рискуваш нещата да се разпаднат, да рискуваш разногласия или да рискуваш да поемеш по различен път от какъвто и да е вид взаимоотношения в живота – лични, професионални – просто не искаш повече да си губиш времето”, откровен е Ди Каприо.

“Просто трябва да бъдеш много по-директен. Това е почти отговорност, защото много по-голяма част от живота ти е зад гърба ти, отколкото пред теб”, продължава с разсъжденията актьорът.

В интервюто за списание Esquire, Ди Каприо обясни как е избегнал да се депресира след снимки. “Мисля, че съм добър в това, защото си вземам много почивка между филмите. Правя нещата по-пестеливо, което означава, че си нетърпелив да се върнеш към реалния си живот, след като приключиш със снимки. Животът спира, когато снимаш. Всичко спира и се оставя на заден план в реалния ти живот”

Ди Каприо дебютира през 1991 г. и е получил множество награди, включително “Оскар“ за най-добър актьор и БАФТА за ролята си във филма “Завръщането“ от 2015 г.