Секси или кич? Никола Пелц позира топлес до 70-годишната си майка

Провокациите не са никак чужди на Никола Пелц. А явно и на майка ѝ - Клаудия Пелц. Това става ясно от социалните мрежи.

В началото на август Никола и съпругът ѝ Бруклин Бекъм подновиха брачните си обети с церемония в САЩ. На нея присъстваха доста от роднините на 30-годишната актриса. А майка ѝ Клаудия прави истинско впечатление на снимките в Instagram.

На една от поредиците снимки виждаме как Никола се подготвя за сватбата. А третият кадър предизвика фурор. Там актрисата е гола, само по изрязани бикини в бежов цвят и със сватбен аксесоар на косата.

Майка ѝ Клаудия Пелц позира до нея, като е по разкопчана черна рокля със сребристи мотиви и е заела провокативна поза. Към края на серията снимки - младата булка отново е топлес до разголената си роднина.

Някои фенове поздравяват Клаудия - че макар на 70 г., продължава да изглежда секси.

Но на други тази снимка им се струва като нещо прекалено и безвкусно.

