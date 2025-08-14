IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Секси или кич? Никола Пелц позира топлес до 70-годишната си майка

Клаудия Пелц също провокира

14.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 15.08.2025 | 00:25 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Провокациите не са никак чужди на Никола Пелц. А явно и на майка ѝ - Клаудия Пелц. Това става ясно от социалните мрежи.

В началото на август Никола и съпругът ѝ Бруклин Бекъм подновиха брачните си обети с церемония в САЩ. На нея присъстваха доста от роднините на 30-годишната актриса. А майка ѝ Клаудия прави истинско впечатление на снимките в Instagram.

На една от поредиците снимки виждаме как Никола се подготвя за сватбата. А третият кадър предизвика фурор. Там актрисата е гола, само по изрязани бикини в бежов цвят и със сватбен аксесоар на косата.

Майка ѝ Клаудия Пелц позира до нея, като е по разкопчана черна рокля със сребристи мотиви и е заела провокативна поза. Към края на серията снимки - младата булка отново е топлес до разголената си роднина.

Някои фенове поздравяват Клаудия - че макар на 70 г., продължава да изглежда секси.

Но на други тази снимка им се струва като нещо прекалено и безвкусно.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Никола Пелц сватба топлес майка Клаудия Пелц
