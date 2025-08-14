IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арда с втора победа над литовския Кауно Жалгирис

Тимът от Кърджали ще играе плейоф за влизане в груповата фаза в Лигата на Конференциите

14.08.2025 | 22:38 ч. Обновена: 15.08.2025 | 00:25 ч. 3
Арда (Кърджали) продължава да пише историята си на футболния терен, след като елиминира литовския Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 и вече е в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. 

Кърджалийци, които до тази година имаха едно участие с две загуби и без отбелязан гол, отстраниха втори пореден съперник в турнирите на УЕФА, побеждавайки днес с 2:0. Литовският тим обаче остана с девет души още преди края на първото полувреме и улесни българите максимално, които бяха спечелили с 1:0 и преди седмица.

Ранни попадения на Димитър Велковски в 8-ата минута и на Светослав Ковачев в 12-ата гарантираха победата, която изпраща родопчани в плейоф срещу победителя от двойката Макаби (Хайфа, Израел) - Ракув (Ченстохова, Полша). Победителят от плейофния кръг влиза в груповата фаза на Лигата на Конференциите.

Арда Кауно Жалгирис Лига на конференциите
