Арда с втора победа над литовския Кауно Жалгирис

Арда (Кърджали) продължава да пише историята си на футболния терен, след като елиминира литовския Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 и вече е в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите.

Кърджалийци, които до тази година имаха едно участие с две загуби и без отбелязан гол, отстраниха втори пореден съперник в турнирите на УЕФА, побеждавайки днес с 2:0. Литовският тим обаче остана с девет души още преди края на първото полувреме и улесни българите максимално, които бяха спечелили с 1:0 и преди седмица.

Ранни попадения на Димитър Велковски в 8-ата минута и на Светослав Ковачев в 12-ата гарантираха победата, която изпраща родопчани в плейоф срещу победителя от двойката Макаби (Хайфа, Израел) - Ракув (Ченстохова, Полша). Победителят от плейофния кръг влиза в груповата фаза на Лигата на Конференциите.

Подробности за срещата четете в Gol.bg