IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Цитати, които помагат да простите на половинката си

За да продължите напред

14.08.2025 | 21:12 ч. Обновена: 14.08.2025 | 23:40 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Прошката е едно от най-важните неща в една връзка. Ако умеете да прощавате на партньора си, да давате прошка и да я получавате, това е изключително здрава основа, на която връзката стъпва в дългосрочен план. Да се извините, когато сте сгрешили или сте наранили половинката си е проява на феноменална сила и емоционална осъзнатост, която сплотява. Трудно е да простите и може би понякога в главата ви изникват множество причини да не го правите. Упорството не е добър съветник и може да е пречка за хармонията и щастието във връзката. 

Има някои много влиятелни цитати за прошката с мощно послание, които могат да ви помогнат да прощавате по-лесно на половинката си.  

Ето 20 влиятелни цитата за прошката, които допринасят да простите по-лесно на партньора си, когато сгреши. 

1.    „Как хората се отнасят към вас е тяхната карма. Как вие реагирате на това е вашата карма“.

2.    „Никога не знаете колко силно е сърцето ви, докато не се научите да прощавате на онзи, който го разбива“. 

3.    „Истинското извинение изисква:

4.    „За да излекуваш рана, трябва да спреш да я докосваш“.

5.    „Хората са самотни, защото изграждат стени вместо мостове“.

Източник: 20 цитата, които помагат да простите на половинката си

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

любовна връзка цитати раздяла
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem