Цитати, които помагат да простите на половинката си

Прошката е едно от най-важните неща в една връзка. Ако умеете да прощавате на партньора си, да давате прошка и да я получавате, това е изключително здрава основа, на която връзката стъпва в дългосрочен план. Да се извините, когато сте сгрешили или сте наранили половинката си е проява на феноменална сила и емоционална осъзнатост, която сплотява. Трудно е да простите и може би понякога в главата ви изникват множество причини да не го правите. Упорството не е добър съветник и може да е пречка за хармонията и щастието във връзката.

Има някои много влиятелни цитати за прошката с мощно послание, които могат да ви помогнат да прощавате по-лесно на половинката си.

Ето 20 влиятелни цитата за прошката, които допринасят да простите по-лесно на партньора си, когато сгреши.

1. „Как хората се отнасят към вас е тяхната карма. Как вие реагирате на това е вашата карма“.

2. „Никога не знаете колко силно е сърцето ви, докато не се научите да прощавате на онзи, който го разбива“.

3. „Истинското извинение изисква:

4. „За да излекуваш рана, трябва да спреш да я докосваш“.

5. „Хората са самотни, защото изграждат стени вместо мостове“.

Източник: 20 цитата, които помагат да простите на половинката си