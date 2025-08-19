Селена Гомес с разкрития за приятелството си с Тейлър Суифт

Селена Гомес отново припомни как е възникнало приятелството им с Тейлър Суифт. Двете са близки от години насам и дори често се казва, че са най-добри приятелки.

Запознали се още в тийнейджърска възраст, когато Селена била на 15 г. и имала връзка с Ник Джонас. Тейлър пък била на 18 г. и имала връзка с брата на Ник - Джо Джонас.

Суифт и Гомес се сближили още повече, когато връзките им с братята приключили.

"Аз и Тейлър се срещахме с братята Джонас. Аз се срещах с Ник, а тя се срещаше с Джо. И всичко беше, беше сладко, ние бяхме млади. Ние всички се познаваме и обичаме и е толкова сладко. Ние не знаехме какво правим. Тя и аз обичаме да казваме, че най-доброто нещо, което получихме от тези връзки - беше една друга, защото беше наистина сладко", сподели Селена в подкаста "Therapuss with Jake Shane".

Двете певици станали най-добри приятелки, тъй като се свързали още повече покрай разделите, какво правят повечето момичета.

