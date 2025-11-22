IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4 зодии ще сa най-неспокойни в края на 2025-а

Дали сте сред тях

22.11.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Вътрешният мир никога не е лесен за постигане. Може да отнеме много време и усилия, особено когато сте прекарали по-голямата част от живота си в борба със съмнения или самоомраза. Разбира се, дори и да положите усилия, за някои зодии ще бъде по-трудно да постигнат вътрешен мир, отколкото за други.

Ето зодиите, които ще се борят най-много с постигането на вътрешен мир в края на тази календарна година:

Дева

Трудно ви е да намерите вътрешен мир, защото сте човек, който се тревожи. Дори когато всичко в живота ви върви добре, винаги се тревожите, че скоро ще ви се случи нещо ужасно. Параноични сте, че някой, на когото имате доверие, ще ви предаде или че ще изостанете от целите си. Въпреки че тези неща винаги са възможни, не можете да се спирате на тях. Не можете да заемате мислите си с толкова много обреченост и мрак. Не можете да имате толкова ниско самочувствие. В края на краищата, дори и да се случи нещо ужасно, ще можете да се възстановите. Вие сте устойчиви. Вие сте интелигентни. Имате необходимото, за да се справите с всичко, което този свят ви подхвърли. След като започнете да ставате по-уверени в собствените си способности, толкова по-лесно ще бъде да постигнете истински вътрешен мир.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

в края на 2025-а вътрешен мир
