Ако се сприятелявате трудно и не е лесно да задържите приятелите около себе си, има вероятност да имате някои типове поведение, които отблъскват. Да се създаде истинско, трайно и дълбоко приятелство не е лесно. Изискват се усилия и старание, които помагат приятелството да се зароди, развие и да остане във времето, устоявайки на предизвикателствата. Ако имате някои от тези типове поведение в подхода си към приятелите, може би именно те ви пречат да се сприятелявате лесно и да задържате приятелите си.

Кои са 20-те причини да се сприятелявате трудно?

1. Не успявате да направите приятелите си приоритет. Пренебрегвате ги.

2. Липса на задълбоченост, държите нещата на повърхността.

3. Не допускате хората във вътрешния си свят.

4. Не сте отворени към споделяне.

5. Не предлагате подкрепа или помощ на приятелите си.

6. Не се появявате, когато приятелите ви имат нужда.

Източник: 20 причини да се сприятелявате трудно