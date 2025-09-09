IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

20 причини да се сприятелявате трудно

Не комуникирате открито

09.09.2025 | 21:40 ч. Обновена: 09.09.2025 | 22:45 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Ако се сприятелявате трудно и не е лесно да задържите приятелите около себе си, има вероятност да имате някои типове поведение, които отблъскват. Да се създаде истинско, трайно и дълбоко приятелство не е лесно. Изискват се усилия и старание, които помагат приятелството да се зароди, развие и да остане във времето, устоявайки на предизвикателствата. Ако имате някои от тези типове поведение в подхода си към приятелите, може би именно те ви пречат да се сприятелявате лесно и да задържате приятелите си. 

Кои са 20-те причини да се сприятелявате трудно?

1.   Не успявате да направите приятелите си приоритет. Пренебрегвате ги. 
2.   Липса на задълбоченост, държите нещата на повърхността. 
3.   Не допускате хората във вътрешния си свят. 

4.   Не сте отворени към споделяне. 
5.   Не предлагате подкрепа или помощ на приятелите си. 
6.   Не се появявате, когато приятелите ви имат нужда. 

Източник: 20 причини да се сприятелявате трудно

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

приятели комуникация общуване
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem