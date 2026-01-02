Мадуро: Венецуела е отворена за преговори със САЩ

Президентът Николас Мадуро избегна въпрос за предполагаема американска атака срещу пристанище във Венецуела, но заяви, че е отворен за сътрудничество с Вашингтон след седмици на американски военен натиск.

„Където и когато искат“, каза Мадуро за идеята за диалог със Съединените щати по въпросите на трафика на наркотици, петрола и миграцията в интервю за държавната телевизия.

Към днешна дата Мадуро не е потвърдил американска сухопътна атака срещу пристанищно съоръжение в страната му, която според коментарите на американския президент Доналд Тръмп от 29 декември е била насочена срещу кораби, превозващи наркотици.

На директния въпрос дали потвърждава или отрича атаката, Мадуро отговори: „Това е нещо, за което може да поговорим след няколко дни“.

Атаката би била първата известна сухопътна операция на американската военна кампания срещу трафика на наркотици от Латинска Америка, предаде АФП.

На 29 декември Тръмп заяви, че САЩ са ударили и унищожили пристанищна зона за предполагаеми венецуелски кораби за наркотици.

Тръмп не каза дали това е военна операция или операция на ЦРУ, нито къде е нанесена атаката, но отбеляза, че е „по крайбрежието“.

„Имаше голяма експлозия в пристанищната зона, където корабите се зареждат с наркотици. Така че ние ударихме всички лодки и сега ударихме зоната, това е зоната на изпълнение, там е мястото, където те действат. И това вече не съществува“, обясни той в курорта си Мар-а-Лаго във Флорида.

От седмици Тръмп заплашва с наземни удари срещу наркокартелите в региона, като казва, че те ще започнат „скоро“, но това е първият явен пример.

От септември американските сили са извършили и многобройни удари по лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан. Те са се насочили към това, което Вашингтон нарича наркотрафиканти.

Администрацията обаче не е предоставила доказателства, че атакуваните лодки са били замесени в трафик на наркотици, което предизвика дебат за законността на тези операции.

Експерти по международно право и правозащитни групи твърдят, че ударите вероятно представляват извънсъдебни убийства. Вашингтон отхвърля това обвинение.