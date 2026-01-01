Как руската военна машина малтретира и експлоатира собствените си войници?

Президентът на Русия Владимир Путин е изградил военна машина в Украйна с ненаситна нужда от хора. В основата на тази машина стои модел на бруталност и принуда, при който командирите раздават наказания под формата на малтретиране, докато експлоатират войниците – дори тежко болните или ранените – за да ги задържат на бойното поле, както разкрива разследване на The New York Times.

Путин възхвалява войниците, които воюват в неговата изтощителна война, като свещени герои, а руското общество – като най-важното оръжие в напредъка на неговите сили на бойното поле. Но повече от 6000 поверителни жалби за войната, разгледани от The Times, показват, че под повърхността кипи гняв и недоволство, тъй като методите на руския лидер за поддържане на войната унищожават безброй военни семейства.

Хиляди от тези, които подават петиции до руското правителство, се борят да получат отговори за изчезналите или вкарани в затвора си близки. Повече от 1500 от тях описват злоупотреби в редиците, които са до голяма степен скрити от руската общественост поради забраната за критикуване на военните и ликвидирането на независимите медии.

Жалбите за тежки злоупотреби изглежда са най-концентрирани в подразделения с войници, набрани от затвори и предварително задържани. Кремъл разчита на такива войници, за да избегне по-широка мобилизация, която би могла да породи опозиция срещу войната.

Войниците, които се оплакват, възразяват срещу обречени мисии или отказват да плащат подкупи, могат да бъдат бити, заключени в мазета, заровени в ями или вързани за дървета.

Новобранците, набрани чрез наборна служба или задължителна военна служба, са принуждавани да подписват удължени договори и са заплашвани с прехвърляне в асалтни части с висока смъртност, ако откажат.

Поверителните жалби са подадени до руския омбудсман по правата на човека Татяна Н. Москалкова, която се отчита пред Путин. След грешка от страна на нейния офис, жалбите, подадени между април и септември, бяха направени достъпни онлайн, според Максим Курников, основател и редактор на Echo, руски онлайн информационен портал в Берлин.

Въпреки че в стотици свидетелства се очертава модел на злоупотреби, жалбоподателите представляват само малка част от руската армия. Не е ясно колко широко разпространени са тези практики в армията, нито има признаци, че злоупотребите предвещават отслабване на руските военни усилия. Жалбите редовно описват страх от репресии за докладване на злоупотреби, което означава, че други случаи на неправомерни действия най-вероятно не са докладвани на омбудсмана.

С продължаването на войната Москва полага все по-големи усилия да поддържа фронта в Украйна с войски.

Путин нареди мобилизация на цивилни през първата година от инвазията. Военните му сили също така са набрали затворници, длъжници и чуждестранни бойци и са наели частни наемници. За да привлече войници, те предлагат щедри бонуси при подписване на договор, обезщетения за наранявания и други награди.

Жалбите показват, че принудата остава неразделна част от попълването на редиците на Русия. Те разкриват натиска, под който са подложени наборните войници, за да подпишат удължени договори. Един войник описа как е бил манипулиран да се съгласи на такъв договор от психолога на базата си. Друг е предоставил материали, които показват, че наборните войници, които са отказали да подпишат договори, по принцип са били прехвърляни в щурмови роти, най-опасните подразделения.

Множество жалби описват ситуации, в които войници, на които е било отказано медицинско лечение, са напуснали своите части, за да потърсят гражданска медицинска помощ, само за да бъдат обявени за отсъстващи без разрешение. След това са били задържани от военната полиция и изпратени обратно на фронта, често докато все още са били ранени.

В много случаи мъжете, които са били болни или ранени, са били обявени за годни за бой на фронта след само бегли прегледи, твърдят жалбите. В град Воронеж в югозападна Русия, сестрата на един войник е заявила в жалба, че медицинска комисия, която преценява годността за служба, е преглеждала по 100 мъже на час. Други жалби твърдят, че ранените войници са били преразпределяни, преди да бъде преценена годността им.

Злоупотреби на бойното поле

Много от жалбите, особено от полкове, съставени от бивши затворници, описват динамика на бойното поле, в която войниците се страхуват от побои или изнудване от собствените си командири толкова, колкото и от това да бъдат убити от врага.

Налагането на жестоки наказания помага на някои командири да запазят властта си над войниците си или просто да се облагодетелстват от тях. Възражението или напускането на единицата често води до нови злоупотреби.

Жалбите показват нивото на беззаконие, което Москва е приела на фронта.

Множеството жалби включват доказателства, че войниците са били връзвани за дървета като наказание. Една майка изпратила видеоклип, на който се вижда как синът ѝ е подложен на такова отношение, като казала, че той е бил избран, защото е от една от етническите малцинства в Русия.

Потокът от държавни пари за компенсации на войници след наранявания е отворил нови възможности за изнудване. Жалбите обвиняват командирите, че изискват част от обезщетенията, които войниците получават за претърпени наранявания, или, в един случай, че докладват за измислени наранявания.

За да скрият доказателствата за убийствата, те или заравяха телата на застреляните войници в изоставени места, или ги взривяваха с противотанкови мини, така че на практика не оставаше нищо.

В една жалба, подадена съвместно от 10 жени, роднини на войници, се твърди, че има директно убийство на войници от техните началници във военна част № 36994, разположена на 230 мили източно от Москва, извън град Нижни Новгород.

Жените обвиняват командирите от базата, че са убили повече от 300 от собствените си войници на бойното поле в Украйна. Жените твърдят, че в някои случаи командирите са вземали телефоните от телата, за да теглят пари от банковите сметки на войниците.

„За да скрият доказателствата за убийствата, телата на екзекутираните войници са били или погребани на изоставени места, или взривени с противотанкови мини, като не е останало практически нищо“, се казва в жалбата. „Само малки фрагменти от телата са били предадени на роднините в запечатани цинкови ковчези, докато по-голямата част е останала някъде там, на полето.“

Жените пишат, че военните власти са арестували някои хора от подразделението през 2023 и 2024 г., за да се справят с проблема, но въпреки това убийствата са продължили и през тази година.