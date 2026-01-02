27 загинали в херсонското село Хорли при украинска атака

Броят на загиналите при атаката на Въоръжените сили на Украйна в село Хорли, Херсонска област, се увеличи до 27, като сред загиналите има две деца. Това съобщи официалният представител на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко, цитирана от ТАСС.

„В резултат на извършения терористичен акт загинаха 27 души, включително двама непълнолетни. В лечебни заведения с травми с различна степен на тежест са настанени 31 души, сред които петима непълнолетни“, се казва в съобщението.

По време на първоначалния оглед на мястото на инцидента специалисти са открили и иззели фрагменти от няколко дрона. Назначени са над 26 съдебномедицински експертизи, включително медицински, генетични, експлозивни и пожаробезопасни експертизи, добави Петренко.

По-рано губернаторът (от руска страна) на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че на 1-ви януари 24 души са загинали, а над 50 са ранени след атака на ВСУ по кафене и хотел.

Според него, елитното украинско подразделение „Птиците на Мадяр“ е било прехвърлено в Херсонска област и може да е извършителят на атаката в село Хорли.

Руската противовъздушна отбрана свали 64 украински дрона тази нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ, от от 23:00 ч. московско време (22:00 ч. бълг. вр. - бел. ред.) на 1 януари до 07:00 ч. (06:00 ч. бълг. вр.) на 2 януари, посредством дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на ведомството.

Най-много дронове - 20, са неутрализирани над територията на Самарска област, а 8 - над Воронежка област, уточнява руското Министерство на отбраната.

Над Московска област са ликвидирани 7 дрона, като 5 от тях са били насочени към руската столица.