Как да изпишем символа за евро (€) на клавиатурата

Няма го като знак на повечето модели

01.01.2026 | 13:10 ч. 21
Снимка Пиксабей

Символът за евро (€) не присъства като отделен клавиш на повечето клавиатури, но може лесно да бъде изписан както на компютър, така и на телефон. Ето най-често използваните варианти – независимо дали пишете на кирилица или латиница.
На компютър (Windows)

Ако използвате латинската клавиатура (QWERTY), изпробвайте следните комбинации:

    Ctrl + Alt + E
    AltGr + E

С кирилица (българска подредба – БДС или фонетична):

    Ctrl + Alt + E
    AltGr + E
    Shift + 6 (за фонетичната)

Ако използвате Microsoft Word, можете и да задържите едновременно Alt и бутоните за „0“, „1“, „2“ и „8“. Тази комбинация ще отвори падащо меню, от което ще можете да изберете символа.

Програми като Microsoft Excel също предлагат лесни и достъпни начини да изпишете тази или други валути, без да разтягате пръсти по клавиатурата (маркирате клетките, задавате Format cells и търсите надпис Currency или Accounting).
На компютър (macOS)

    Option (⌥) + Shift + 2
    Option (Alt) + E

Възможни са и други комбинации според езика.
На телефон (Android)

Отворете клавиатурата.

    Натиснете ?123 или =\_<
    Задръжте символа $
    Изберете € от менюто със символи (работи еднакво при кирилица и латиница)

На iPhone (iOS)

    Натиснете 123
    Задръжте $ (ако не виждате вече €)
    Изберете €

Old but gold – магията на „копи-пейст“

Напомняме, че това дали комбинациите ще проработят, зависи от това дали пишете в „истинско“ текстово поле или в уеб интерфейс, който умишлено блокира или прихваща част от клавишните комбинации. В търсачката на „Гугъл“ например комбинациите не работят.

В такива случаи винаги можете да заложите на традиционния метод – просто да копирате символа от някой сайт и да го поставите, където искате. /Офнюз

    

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

евро знак клавиатура изпишем
