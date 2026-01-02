IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проф. Георги Рачев разкри кога да очакваме сняг

При тези високи температури е трудно да има сняг

02.01.2026 | 09:51 ч. 14
Снимка: БГНЕС

При тези високи температури е трудно да има сняг. Сняг може да има по Йордановден и, живот и здраве, около Ивановден. В Царево температурите могат да достигнат 18 градуса. Още днес над България ще нахлуе топъл въздух. По обедно време ще бъде перфектно да се излезе навън, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

„В Истанбул ще бъде 16 градуса. В Атина – 19. От днес до неделя ще има югозападен поток на топъл въздух, обогатен с влага от Средиземноморието. В България ще бъде много топло. Максималните температури са сравнително високи“, добави той.

"С циклона Ана ще нахлуе студен въздух над Европа. След Ивановден той ще дойде до нас, когато може и да завали сняг", каза Рачев.

Той посъветва в планините да се ходи с добро облекло. Вятърът на връх Тодорка ще бъде над 100 км/ч. Снежната покривка ще е компрометирана. На Боровец вятърът също ще е силен. 

По-съществени валежи се очакват във вторник.

