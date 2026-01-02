Българин за пламналия швейцарския бар: Купонджийки са били "на конче" с пиротехника

Снимка: Reuters 1 / 22 / 22

По предварителна информация пожарът в бар в Швейцария, при който загинаха най-малко 40 души, възникнал в подземното ниво на заведението заради пиротехника. Именно там се провеждало новогодишното празненство. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по Нова телевизия Плавен Иванов, който живее в Швейцария.

„Наподобява много на трагедията в "Индиго". Става въпрос за заведение на две нива. Самият пожар е в подземното. По думи на очевидци имало момичета, танцуващи върху раменете на своите приятели, които държали бутилки с пиротхнически свещи. Именно те възпламеняват дървения таван. Изходът бил само един”, разказа той.

Църковна служба и бдение се проведоха в памет на загиналите. Президентът на страната нарече тежкия инцидент в курорта Кран Монтана „най-лошия в историята“. Ранените са над 100.

„Ситуацията е изключително тежка. Местната общност е в шок. Има семейства, които не могат да се свържат с децата си, с близките си. Говорим основно за млади хора и тийнейджъри. Хората са в напрегнато очакване, защото все още няма идентификация на телата и никой не може да каже със сигурност кой е загинал и кой – не“, каза Иванов.

Барът, в който избухнал пожарът, е добре познато място и съществува от повече от четири десетилетия. „Свързва се с историята на курорта и със ски спорта. Построен е на две нива. В горната част има инсталирани екрани, на които посетителите наблюдават спортни събития. В подземието, където се случва трагедията, има дискотека с капацитет около 300 души. В новогодишната нощ той е бил почти изцяло запълнен“, обясни Пламен Иванов.

„Сигналът е подаден в 01:28 часа през нощта от хора, които били пред заведението. Реакцията била изключително бърза – за две минути били на място полицаите от Кран Монтана, а веднага след това започват да пристигат пожарни екипи от Сион, Лозана, Берн и дори от Цюрих, който е на повече от два часа път“, разказа той.

В спасителната операция се включили и въздушни екипи. „Швейцарската въздушна спасителна служба реагира с 14 хеликоптера. Изпратени са и специализирани самолети – въздушни линейки, които транспортирали най-тежко пострадалите“, каза Иванов.

Посетителите на нощното заведение били предимно млади, празнуващи Нова година. Семейства на младежи, празнуващи в курорта, и посолствата на редица държави се опитват да издирят хората, с които няма контакт. Италия обяви, че 16 нейни граждани са в неизвестност. Франция съобщи за 8.

„Работя в Кран Монтана от години. Ресторантите, баровете - всичко е затворено, защото това е трагедия - национална, дори международна. Това са млади хора на възраст между 18 до 22 или най-много до 25 години. Невероятно е тъжно, съсипан съм. Това, което видяхме, беше като филм на ужасите. Нещо, което виждаш само в киното“, споделя Илхан Ашур.