Откриха мъртва в хотел дъщерята на легендата Томи Лий Джоунс

34-годишната дъщеря на холивудската звезда Томи Лий Джоунс - Виктория, е намерена мъртва в хотел в Сан Франциско, съобщи TMZ.

Пожарната служба на Сан Франциско потвърди, че е реагирала на спешен медицински случай в хотел Fairmont в града около 3 часа сутринта местно време на Нова година.

Причината за смъртта тепърва ще се изяснява, но няма следи от насилие.

Виктория е дъщеря на 79-годишната легенда Томи Лий Джоунс и бившата му съпруга Кимбърли Клъули, двойката има и син - Остин Джоунс, който е на 43 години.

Виктория Джоунс поема няколко актьорски роли още в ранна възраст, най-напред във филма на баща си „Мъже в черно II“ през 2002 г. Участва и в уестърна „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ от 2005 г., режисиран от баща ѝ.

Тя се появява и в популярния тийнейджърски телевизионен сериал „Самотно дърво на хълма“ през 2003 г.

Томи Лий Джоунс е носител на „Оскар“, печелейки наградата за най-добър поддържащ актьор за филма „Беглецът“ от 1993 г. Участва в „JFK“, „Мъже в черно“, „Линкълн“ и др.