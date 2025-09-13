Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха

Нина Добрев и Шон Уайт са се разделили! Новината изненада феновете, тъй като двамата бяха сгодени.

36-годишната актриса и 39-годишният сноубордист започнаха връзката си в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. се сгодиха.

Решението да се разделят и да прекратят годежа е било взаимно.

"Беше взаимно решение и не беше лесно, но беше направено с любов и дълбоко уважение един към друг", коментира източник на "People".

Представителите на звездите все още не са коментирали новината.

Шон и Нина за последно бяха забелязани заедно в Лос Анджелис на 31-и август.

