Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха

Развалиха годежа

13.09.2025 | 00:45 ч. Обновена: 13.09.2025 | 02:17 ч. 3
Снимка: Getty Images

Нина Добрев и Шон Уайт са се разделили! Новината изненада феновете, тъй като двамата бяха сгодени.

36-годишната актриса и 39-годишният сноубордист започнаха връзката си в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. се сгодиха.
Решението да се разделят и да прекратят годежа е било взаимно.

"Беше взаимно решение и не беше лесно, но беше направено с любов и дълбоко уважение един към друг", коментира източник на "People".

Представителите на звездите все още не са коментирали новината. 

Шон и Нина за последно бяха забелязани заедно в Лос Анджелис на 31-и август.

