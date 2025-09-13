Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха

Нина Добрев и Шон Уайт са се разделили! Новината изненада феновете, тъй като двамата бяха сгодени.
36-годишната актриса и 39-годишният сноубордист започнаха връзката си в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. се сгодиха.
Решението да се разделят и да прекратят годежа е било взаимно.
"Беше взаимно решение и не беше лесно, но беше направено с любов и дълбоко уважение един към друг", коментира източник на "People".
Представителите на звездите все още не са коментирали новината.
Шон и Нина за последно бяха забелязани заедно в Лос Анджелис на 31-и август.
Още за раздялата четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.